Nagradili dijake, ki so uspešni tako v šoli kot v športu

V (pre)polni dvorani ZKB na Opčinah sta Združenje slovenskih športnih društev v Italiji in Zadružna kraška banka Trst Gorica slavnostno podelila že 34. nagrade šport in šola, s katerimi so se poklonili dijakom in dijakinjam, ki dosegajo odlične uspehe tako na šolskem kot športnem področju. Priložnost pa so izkoristili tudi za predstavitev Fotografskega zbornika slovenskega športa v Italiji.

Pri ZSŠDI so se lani odločili, da nekoliko poostrijo pogoje za pridobitev nagrade, saj morajo mladi doseči vsaj srednjo oceno 8,5 ali 90 točk na maturi. Lani so tako podelili 23 nagrad, letos pa 22, od katerih jih je prejelo 17 dijakov s Tržaškega in 5 z Goriškega.

Slavnostni govornik, nekdanji nagrajenec in nogometni vratar Vesne in Žil ter danes otorinolaringolog Edvin Carli je izpostavil, da je že Hipokrat trdil, da je potrebno poskrbeti za zdrav um in zdravo telo. »Opazili ste, kako vas šport uči določene vidike življenja, ki jih šola ne more, kot na primer sprejeti poraz, delati v ekipi, prekoračiti razne meje zmogljivosti. Če ste tu med nagrajenci, gotovo veste, da se šport in šola ne izključujeta, ampak se dopolnjujeta, in ko je bilo treba izbrati med tema dvema, ste bili pogumni in ste izbrali oboje,« je mladim dejal Carli.