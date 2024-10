Najbolj množičen doslej

Ljubljanske ulice bodo danes in jutri zavzeli tekači. Za največji športno-rekreativni spektakel pri nas je 24.675 prijav iz rekordnih 86 držav. Danes bodo tekli otroci in mladi, jutri sledijo teki na 10, 21 in 42 km. Med novostmi 28. ljubljanskega maratona sta poleg novega generalnega sponzorja NLB tudi ločena starta na 10 km ter v maratonu.

Skoraj dva tisoč več kot lani

»Na letošnji maraton je prijavljenih skoraj 25.000 tekačev v dveh dneh. To so mladi tekači, ki nastopajo v soboto, torej 1733 lumpijev in 7625 šolarjev, na nedeljskih tekih pa jih je prijavljenih 15.267. To je skoraj 2000 več kot lani, tretjina je tujcev, 5092, na kar smo izredno ponosni, saj prihajajo kar iz 86 držav,« je letošnje številke 28. izvedbe maratona nanizala direktorica tekmovanja Barbara Železnik.

Število prijav nakazuje, da bi ob udeležbi vseh prijavljenih prireditelji lahko celo dosegli rekord po številu udeležencev maratona v prestolnici. Leta 2015 se je namreč vseh tekov udeležilo 24.372 tekačev, od tega 7781 v soboto, ko so tradicionalno na vrsti otroci, in 16.591 v nedeljo.

