Najboljša možna postava za Pogačarjev naskok na Tour

Ekipa UAE Team Emirates je uradno potrdila osem kolesarjev, ki bodo nastopili na dirki po Franciji od 29. junija (start bo v Firencah) do 21. julija. Postava je nespremenjena glede na načrte pred sezono. Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar bo na poti do osvojitve svojega tretjega naslova na Tour de France "vodil zelo izkušeno ekipo," so zapisali na spletni strani UAE. Poleg slovenskega asa bodo nastopili še Španca Juan Ayuso in Marc Soler, Francoz Pavel Sivakov, Nemec Nils Politt, Britanec Adam Yates, Portugalec Joao Almeida in Belgijec Tim Wellens.

»Že petič prihajam na Tour in zelo sem navdušen nad tem. Vse leto smo kot ekipa zelo trdo delali, da smo se pripravili na to, in upamo, da bomo lahko vsem, ki nas bodo gledali, omogočili tri tedne razburljivega dirkanja,« je za spletno stran kluba povedal 25-letni Pogačar, ki bo po nedavni prvi zmagi na italijanskem Giru naskakoval še tretjo na francoskem Touru.