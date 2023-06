Najboljša sezona tržaških vaterpolistov

Tudi za tržaške vaterpoliste se je sezona zaključila. Prejšnji teden so si z zmago na drugi tekmi končnice za uvrstitev v evropski pokal EuroCup proti Savoni varovanci trenerja Bettinija zagotovili končno peto mesto. V primerjavi z lansko sezono je torej Pallanuoto Trieste naredil korak nazaj na lestvici, a naporna sezona je vsekakor pozitivna. Ob solidni uvrstitvi v domačem prvenstvu ne gre pozabiti na polfinale EuroCupa kot novinec na evropski sceni in četrtfinale italijanskega pokala, kjer so res namučili favorizirano Brescio. Letošnje izkušnje bodo gotovo prav prišle v prihodnji sezoni, na klopi moške ekipe Pallanuoto Trieste pa bo še vedno sedel Daniele Bettini. Slednji je med drugim praznoval naslov v družini, saj je hčerka Dafne osvojila naslov v dresu ekipe L’Ekipe Orizzonte Catania. Bettini je nad komaj zaključeno sezono zelo zadovoljen:

»Sezona je zelo pozitivna, čeprav smo v prvenstvu naredili korak nazaj v primerjavi z lansko sezono. A navsezadnje ni med četrtim in petim mestom nobene razlike, saj obe uvrstitvi zagotavljata nastop v evropskem pokalu, kar je bil tudi naš cilj.«

