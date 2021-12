Najboljši primorski športniki so ...

Čeprav v virtualni obliki se po lanski okrnjeni sezoni vrača nagrada naš športnik. Primorske medijske hiše (Primorski dnevnik, Slovenski deželni sedež Rai, spletna stran slosport.org, TV in Radio Koper ter Primorske novice) smo letos vendarle razglasili najboljše športnike Primorske v koledarskem letu 2021. Zmagovalci so jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol, košarkar Vlatko Čančar ter rokometašice ajdovskega Mlinotesta. V ostri konkurenci so dokazali, da si nagrado povsem zaslužijo.

Med nominirankami v ženski konkurenci so bile letos poleg Mrakove in Macarolove še jadralka Jana Germani, judoistka Andreja Leški, kanuistka na divjih vodah Alja Kozorog, alpska smučarka Andreja Slokar in teniška igralka Andreja Klepač. Med moškimi so se poleg Čančarja za našega športnika potegovali še odbojkarja Jernej Terpin in Jani Kovačič, kolesar Jan Tratnik, kajakaš Nejc Žnidarčič ter namiznoteniški igralec Bojan Tokić. Nominacije med ekipami pa so si poleg ŽRK Ajdovščina Mlinotest prislužili še ženska namiznoteniška ekipa AŠK Kras, moška ekipa Salonit Anhovo, NTK Arigoni Izola, balinarji Hrasta in kegljaški klub Proteus. Posebno omembo si je prislužil tudi namiznoteniški igralec zgoniškega Krasa Matteo Parenzan, ki je letos nastopil na paralimpijskih igrah v Tokiu.