Najboljši športniki v Sloveniji so ...

Športna plezalka Janja Garnbret, kolesar Tadej Pogačar in nogometna reprezentanca Slovenije med ekipami so najboljši športniki leta 2023 po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS).

Za najbolj obetavno mlado športno osebnost je bil v Cankarjevem domu v Ljubljani razglašen nogometaš Benjamin Šeško, nagrado za fair play je prejel smučarski skakalec Anže Lanišek, za najboljše med športniki invalidi pa so bile izbrane slovenske reprezentantke v odbojki sede. Vse nagrade so danes podelili v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Pogačar drugič

Tadej Pogačar je letos znova dokazal, da je najbolj vsestranski kolesar na svetu. V letošnjem letu je osvojil 17 zmag in potrdil prvo mesto na lestvici mednarodne kolesarske zveze. Po zmagi na dirki Pariz-Nica se je posvetil enodnevnim klasikam. Zmagal je na najprestižnejši izmed njih, v Flandriji. Aprila je bil najboljši še na dirki Amstel Gold in na Valonski puščici. Poškodba mu je otežila priprave na dirko po Franciji, a je na njej vseeno blestel. Pohvali se lahko z dvema etapnima zmagama, v Pariz se je pripeljal na drugem mestu v skupnem seštevku, še četrtič zaporedoma pa je osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja. Le dva tedna pozneje je po neverjetnem nastopu na svetovnem prvenstvu kljub izčrpanosti osvojil bronasto medaljo. Sezone ne bi mogel končati lepše. Še tretjič zapovrstjo je bil najboljši na dirki po Lombardiji.

V glasovanju 121 novinark in novinarjev je Pogačar dobil 267 točk, drugi je bil njegov kolesarski tekmec Primož Roglič (166), tretji pa košarkarski zvezdnik Luka Dončić (101).

Garnbret četrtič

Športna plezalka Janja Garnbret je za letošnjo sezono nekoliko na stran potisnila tekme svetovnega pokala in se osredotočila na svetovno prvenstvo v Bernu, ki je poleg boja za medalje ponujal možnost zgodnje uvrstitve na olimpijske igre. Cilje je v celoti izpolnila. Zlata je bila v balvanih, v težavnosti srebrna, z zmago v kombinaciji balvanskega in težavnostnega plezanja pa si je priborila tudi nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Skupaj ima že osem zlatih kolajn s svetovnih prvenstev.

Garnbret je zmagala zelo prepričljivo s 336 točkami, druga je bila atletinja Tina Šutej (107), tretja judoistka Andreja Leški (75).

Nogometna reprezentanca

V glasovanju za najboljšo ekipo sicer nogometaši niso zmagali prepričljivo: prvi dve sta bili le tri glasove oddaljeni druga od druge, nogometna reprezentanca je bila s 44 glasovi pred moško odbojkarsko reprezentanco (41).

Slovenski nogometaši se bodo po trinajstih letih spet borili na velikem tekmovanju. Dvaindvajset točk, najboljša obramba in najboljši napad v skupini je pomenilo neposredno uvrstitev na evropsko prvenstvo. Na desetih tekmah kvalifikacij so Kekovi izbranci osvojili sedem zmag, enkrat je bil izid neodločen, poraženi pa so ostali le dvakrat. Odločilna za preboj na evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nemčiji, je bila priigrana zmagi 20. novembra v razprodanih Stožicah proti Kazahstanu. Ta zmaga je tudi dokaz, da je reprezentanca dozorela.