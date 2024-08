Najprej v dvorani, zdaj že na snegu, šla bo tudi na sever

Letos (še) ne bo smučala na drugi strani sveta, v Ushuai, a si s tem slovenska smučarka Caterina Sinigoi ne beli glavi. Švicarsko-italijanski ledeniki ji zdaj nudijo dobro podlago za trening, kilometrino in dobre občutke pa bo mesec dni nabirala tudi na Skandinaviji. »Seveda bi bilo lepo, ko bi lahko že zdaj smučala v zimskih razmerah, a sem prepričana, da lahko dobre rezultate dosežem, četudi ne grem na drugo stran sveta,« je prepričana ambiciozna smučarka. Njena sezona se bo začela šele decembra, zato ima do prvih nastopov tudi več časa kot prvokategorniki.

Sinigoi, ki je v minuli sezoni že zastopala Slovenijo kot članica SK Gorica, bo letos ena od dveh stalnih članic B-reprezentance slovenske smučarske zveze. Članstvo zagotavlja delno kritje stroškov s strani zveze, z mestom v izbrani vrsti pa si je tudi priborila nastop na vseh tekmah evropskega pokala. Z njo bo v ekipi tudi Anja Oplotnik, ki se sicer šele vrača po hujši poškodbi, dvojico pa bo vodil Aleš Sever. Dolgoletni trener Caterine Sinigoi pri SK Devin bo skratka svoji varovanki stal še ob strani tudi v reprezentanci, deloval bo kot trener, ki ga financira ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Priprave na novo sezono je Sinigoi začela seveda že poleti s kondicijskimi treningi. Te je v začetku avgusta dopolnila s prvimi snežnimi v dvorani v Litvi.

»Razmere v dvorani so bile idealne, proga je bila ledena. Na najdaljši pokriti progi v Evropi sem vadila slalom in s prikazanimi vožnjami sem res zelo zadovoljna,« je prvi snežni izhod pozitivno ocenila Sinigoi. Tja se je odpravila še sama s Severjem, saj se ji je Oplotnik pridružila šele v tem tednu, ko je celotna ekipa odpotovala v Cervinio. V tem poletnem in zgodnjem jesenskem obdobju bosta nato trenirali še na Stelviu vse do začetka oktobra, ko bosta za mesec dni odpotovali na priprave v Skandinavijo.

Prva tekma evropskega pokala bo na vrsti v začetku decembra v Avstriji, zelo verjetno pa bo prvi tekmovalni nastop Sinigoi dočakala kak teden prej.