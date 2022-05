Napredovanje in slavje v Štandrežu

NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA

Juventina - Sevegliano Fauglis 1:1 (0:0)

Strelec za Juventino: 46. Kerpan

Juventina: Gregoris, Trevisan, Celcer, Racca, Russian, Černe, Hoti (De Cecco), Piscopo, Selva (Marini), Kerpan (Cocolet), Cuca. Trener: Sepulcri.

Juventina je v predzadnjem krogu v skupini B promocijske lige igrala neodločeno 1:1 z drugouvrščenim Seveglianom Fauglisem in tako obdržala štiri točke prednosti ter hkrati napredovala v elitno ligo. Po trikratnem sodnikovem žvižgu se je v Štandrežu začelo slavje, ki bo trajalo pozno v noč. Juventina se je po treh sezonah spet vrnila v elitno ligo. Sama tekma je bila precej živčna in groba. Rdeče-beli so povedli po 50 sekundah drugega polčasa, ko je v polno zadel Kevin Kerpan. Gostje so nato uspeli izenačiti, a Juventina je dobro nadzirala in se ni pustila več presenetiti.

1. AMATERSKA LIGA

Mladost – Domio 1:6 (0:4)

Mladost: Stoduto, Di Giorgio, Peric, Patessio (Bragagnolo), Pelos (Lavrenčič), Furlan, Mucci (Petronio), Ocretti, Ligia (Cuzzolin), Scocchi, Dibert (Stabile). Trener: Veneziano.

San Canzian Begliano – Zarja 1:5 (1:2)

Strelci: 20. Cinque, 28. Cepar; 65. F. Bernobi, 67. Lombisani, 45. Zucchini

Zarja: Budicin, Čufar (Spadaro), Cinque, Zucca (Gustini), Lorenzi, Cotiga, Aiello (Radetič), Lombisani, Bernobi (Zucchini), Cepar (M. Barnobi), Rizzotto. Trener: Petagna.

Zarja je v gosteh dosegla pomembno zmago in ima pred zadnjim krogom, v katerem bo v Bazovici igrala proti Centro Sedii, sedem točk prednosti pred Audaxom, ki je danes igral 1:1 s Triestino Victory. Če bo Zarja čez teden dni spet zmagala, bo dosegla obstanek brez igranja play-outa. Tekma v Škocjanu ob Soči (domača ekipa je zadnja na lestvici in je že izpadla) se ni začela najbolje za goste, saj so domačini povedli v 10. minuti. Nato je Zarji uspel preobrat. Pri izidu 1:2 je vratar Zarje Budicin uspel ubraniti najstrožjo kazen. V drugem polčasu sop se gostje razigrali in so odnesli domov zlata vredne tri točke.

2. AMATERSKA LIGA

Unione Friuli Isontina – Sovodnje 1:3 (1:0)

Strelci: 70. Umek, 75. Čavdek, 80. Klančič

Sovodnje: Zanier, Komjanc (Boškin), Čavdek, Rijavec, Peric, Umek, Lutman (Ahmetašević), Petejan, Žibernik (Juren), Dornik, Klančič. Trener: Trangoni.

Costa International – Vesna

Pieris – Primorje 1924 1:4 (0:1)

Strelci: 42. Bovino, 47. Bovino, 65. Bovino, 67. Greco avtogol

Primorje: Parovel, N. Tesser, F. Tesser, Miniussi, Jurissevich, Suppani, Brandolisio (Mania), Villa (De Sio), Saule (Tropea), Bovino (Fraia), Marconi (Tuccio). Trener: Biasin.

V predzadnjem krogu je Primorje visoko zmagalo na gostovanju v Pierisu. Marco Bovino je zadel tri gole. Prste vmes je imel tudi pri četrtem, saj je prav on streljal prosti strel in domači branilec je nato z glavo preusmeril žogo v svojo mrežo.

Campanelle – Breg 0:1 (0:0)

Strelec: 50. Abatangelo

Breg: Tinta, Madrussani, Delvecchio, Pagliaro (Andreassi), Spinelli, Belladonna (M. D’Alesio), Maselli, J. Čermelj, Farci (Scaligine), Danieli (Nigris), Valentinuzzi (Abatangelo). Trener: Quagliarello.