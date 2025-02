»Napredovanje je nekaj neverjetnega, začetni cilji so bili povsem drugačni«

Pallamano Trieste 1970 si je v soboto z neodločenim izidom v Bellunu zagotovil tisto točko, ki je zadostovala za napredovanje v A-ligo Gold. Po eni sami sezoni se torej 17-kratni italijanski prvaki vračajo v najvišjo italijansko ligo.

V tržaškem taboru so se zelo veselili nekoliko nepričakovanega uspeha, saj pred začetkom sezone res nihče ni pričakoval tako pozitivne sezone. Napredovati kar štiri kroge pred zaključkom rednega dela je res zavidljiv rezultat, h kateremu je nedvomno veliko prispeval tudi trener Andrea Carpanese, s katerim smo se včeraj pogovorili. Nekdanji rokometaš tržaške ekipe je bil že pred leti nekaj časa trener prve ekipe, nato je vodil mladinske ekipe, po lanskem izpadu v A ligo Silver pa so mu v društvu znova zaupali mesto glavnega trenerja.

Carpanese je tako komentiral sobotno napredovanje: »Mislim, da je napredovanje povsem zasluženo, številke ne lažejo, a ne smemo se ustaviti pri analizi številk; po le teh bi namreč sklepali, da je bila sezona lahka, a ni tako. Verjemite, od julija smo trdno delali, da bi dandanes bili tu. Sezona je bila zahtevna in za vsako točko smo se morali resnično potruditi.«

Kdaj ste začeli verjeti v napredovanje?

Odkrito vam bom povedal, da še zdaj nisem popolnoma prepričan, da smo napredovali. Zdi se mi tako čudno, neverjetno. Sezono smo začeli s povsem različnimi cilji, a apetit se je večal iz kroga v krog. Od svojih fantov sem pred vsako tekmo zahteval, da se osredotočijo na posamezen nastop, da je lestvica posledica tega, kar se naredi na posamezni tekmi. In fantje so to nalogo opravili z odliko.

Če bi vas vprašali za tri glavne razloge, zakaj ste napredovali, kateri bi to bili?

Mislim, da je treba najprej poudariti vlogo igralcev, ki smo jih izbrali. Izbrali smo jih, ker smo mislili, da bodo funkcionalni naši igri in svoje prispevali k ustvarjanju tistega skupinskega duha, ki je zame bistvenega pomena, če želiš biti uspešen. In izkazalo se je, da so bili ne le odlični igralci, a tudi vrhunske osebe.

Drugi razlog je kakovost treningov. Fantje so se skozi celo sezono maksimalno trudili, treningi so bili vedno na zelo visoki ravni. In le na tak način lahko potem tudi igraš maksimalno.

Tretji razlog pa so navijači oziroma vzdušje, ki je nastalo okrog te ekipe. Na domačih tekmah je bilo občinstvo resnično naš osmi mož na igrišču.

Kateri so cilji v preostalem delu sezone? Zaključiti prvenstvo kot nepremagani?

Lepo bi bilo, da bi sezono končali brez porazov, a to ni niti tako pomembno. Mislim, da bomo ta zadnji del prvenstva izkoristili že v vidiku naslednje sezone. Mlajšim igralcem bom dal priložnost, da nabirajo dodatne izkušnje in želel bi razviti nekaj idej, ki nam bodo koristne v prihodnji sezoni. Če bomo zaradi tega pač izgubili kako tekmo, se ne bom zaradi tega preveč jezil.

Kaj že gledate na naslednjo sezono v A ligi Gold?

Razlika v kakovosti med prvo in drugo ligo je res velika. Treba biti realisti, čaka nas res trdo delo in ne smemo misliti, da bo navdušenje ob sedanjem napredovanju zadostovalo za uspešno igranje v A ligi Gold. Pred nami bodo zelo kakovostni nasprotniki in moramo biti pripravljeni tudi na poraze.

Katere okrepitve potrebuje ekipa, da bi lahko mirno plula v najvišji ligi?

Mislim, da bomo potrebovali levorokega zunanjega igralca, ki bi nam omogočil večjo raznolikost v napadu, a tudi kakega igralca, ki ima že določene izkušnje igranja na najvišji ravni. V vsakem primeru bomo iskali le take igralce, ki bodo funkcionalni našemu sistemu igranja in se bodo znali vključiti v homogeno skupino.