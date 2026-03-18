Nastja Ferluga (Gaja Tek) osvojila »desetko« Kokoš Traila

V nedeljo je bila na sporedu gorsko-tekaška prireditev Kokoš Trail, v organizaciji društva Evinrude, ter v sodelovanju s ŠD Zarja, Občino Dolina in Občino Trst. Start je bil v bazovskem športnem centru Zarje, od koder se je proti vrhu Kokoši, najvišjega vrha na Tržaškem, teklo okrog 500 tekačic in tekačev, ki so tekmovali na razdaljah 16, 10 in 8 kilometrov ter tudi na pasjem Dog Trailu. Na najdaljši šestnajstkilometrski progi, katere trasa je tekla tudi mimo Velikega Gradišča, je slavil zmago karnijski tekač Michael Galassi, ki je skozi cilj pretekel v času 1.07:01, in je tako prekinil petnajstletno prevlado slovenskih gorskih tekačev. Najboljša tekačica na tej razdalji je bila Slovenka Anja Mikuž (Podnanos, čas 1.21:56).

Na desetkilometrski razdalji je v ženski konkurenci osvojila zmago članica novoustanovljene tekaške sekcije gropajsko-padriškega društva Gaja Tek Nastja Ferluga (čas 53:07,na fotografiji). V moški konkurenci pa je bil najboljši Federico Cernaz (42:52).