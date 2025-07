Nastja Ferluga prvič tekmovala na mladinskem SP

Orientacistka Nastja Ferluga je svojo reprezentančno pot v mladinskem dresu Italije zaključila z nastopom na svetovnem prvenstvu, ki se je pred nekaj dnevi zaključilo Trentinskem. 20-letna članica padriške Gaje je prvič v karieri nastopila na svetovnem mladinskem prvenstvu, pred tem je v letih 2021 in 2022 tekmovala na evropskih. »Nato sem kar se tiče reprezentance nekoliko popustila, letos pa sem se znova želela uvrstiti vanjo,« je po koncu tekmovanja pojasnila Ferluga, ki bo prihodnjo sezono prestopila med članice.

Vpoklic v izbrano vrsto pa ni bil samoumeven. Čeprav je padriška športnica priznala, da v orientacijskem teku ni tako hude konkurence kot v katerem drugem športu, si je morala mesto med šestimi dekleti (na tekmovanju je Italijo zastopalo šest moških in ravno toliko žensk) vsekakor priboriti, saj jih je bilo vsaj deset, ki so na isti ravni. To je storila z dobrimi uvrstitvami na nekaterih pomembnih tekmah v sezoni.

Pomanjkanje treninga

S samimi rezultati na svetovnem prvenstvu ni bila preveč zadovoljna. »Nisem imela dovolj časa, da bi prišla na prvenstvo stoodstotno pripravljena, kar mi je nekoliko žal, saj je bilo to moje zadnje mladinsko prvenstvo,« je povedala Nastja, sicer študentka gospodarskega inženiringa na tržaški univerzi. Fizično je bila dobro pripravljena, saj je tek trenirala šestkrat ali sedemkrat tedensko, manjkalo pa ji je nekaj tehničnega treninga.

Krasno vzdušje ob progi

Če se ji je na začetku zdelo nekoliko čudno, da tekmuje na svetovnem prvenstvu, ker je bilo to tako blizu in v Italiji, je nato odkrila, da je bližina doma prej prednost kot slabost. »Tako so nas prišle pogledat družine in nekateri prijatelji, pa tudi domačini, ki so videli italijanski dres, so navijali za nas,« je opisala krasno vzdušje ob progi. Zelo dobro so se ujeli tudi s kolegi in s trenerji iz reprezentance, spoznali pa so lahko športnike s celega sveta.