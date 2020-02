Nekateri še naprej hujšajo, drugi z večjo mišično maso

Pred nami je še zadnji mesec akcije Postani fit tudi ti 4.0, ki jo pripravljamo z mentorko, fitnes trenerko Gino Lazarević in Fitnesom Planet iz Sežane. Skratka, časa za doseganje ciljev je vse manj, so pa vsi kandidati Katja Spetič, Darja Vitez, Laura Pečenik, Susanna Macuz in Andrej Guštin pripravljeni, da v zadnjih štirih tednih storijo še korak naprej.

Nekateri res niso izgubili kilogramov, pridobivajo pa na mišični masi. Drugi pa še vestno hujšajo in izoblikujejo svoje telo. Nasploh je trenerka Gina Lazarević zelo zadovoljna s kandidati, tudi zato saj ob estetskem vidiku so se spremenili tudi kot osebe.

V zadnjem mesecu bodo še povečali število treningov, saj želijo biti ob koncu akcije v optimalni formi. Zato bo tudi dietni režim ostrejši.

