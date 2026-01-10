Nika Prevc dosegla jubilejno trideseto zmago

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (278,3 točke) je prepričljivo zmagala na domači tekmi svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji. Pred 8500 gledalci pod Rajhovko je tekmice ugnala za kar 24,2 točke in se veselila jubilejne 30. zmage v svetovnem pokalu. Do točk je prišlo še pet domačih skakalk, Nika Vodan je bila šesta.

Nika Prevc je temelje za zmago postavila že v prvi seriji, ko je bila z nižjega zaletnega mesta daleč najdaljša in si nabrala 14,5 točke prednosti pred Avstrijko Liso Eder.Slednja je zadržala drugo mesto, Prevc pa jo je po 89,5 m dolgem skoku v drugo, prav tako z nižjega naleta, na koncu prehitela za 24,2 točke. Tretja je bila na koncu Nemka Selina Freitar (244,7).