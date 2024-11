Nika Prevc zmagala v Lillehammerju

Branilka velikega kristalnega globusa Nika Prevc (269,9 točke, 138,5 in 138 metrov) je prepričljivo zmagala na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Lillehammerju. Nika Vodan (186,3, 115 in 120,5 m) je bila 19. Po naknadni diskvalifikaciji Norvežanke Eirin Marie Kvandal se je v finale uvrstila tudi tretja Slovenka Taja Bodlaj, ki je bila na koncu 30. (144,6, 108,5 in 106 m).

Nemka Katharina Schmid (247,6, 123 in 129,5 m) je na končnem drugem mestu za Prevc zaostala za 22,3 točke, tretja je bila druga Nemka Selina Freitag (244,4, 135,5 in 129,5 m). Tak je bil vrstni red na vrhu že po prvi seriji.

V drugi je Prevc sicer skočila pol metra manj kot v prvem skoku, a je podvojila prednost za svojo osmo zmago v pokalu doslej in prvo po 13. marcu letos v Trondheimu.

Za nekaj slovenskih skakalk pa se tokratna tekma v Lillehammerju ni razpletla po željah. Nekdanja svetovna prvakinja Ema Klinec je bila zaradi napake na dresu diskvalificirana v prvi seriji, sicer bi bila četrta (127 m, 135 m) s točko zaostanka za tretjim mestom. Četrta bi bila Kvandal, pa jo je diskvalifikacija doletela že po objavi uradnih izidov. Tako je v finale napredovala Bodlaj, ki je bila sprva 31. in bi finale zgrešila za eno samo točko.