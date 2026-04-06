Za mnoge je Trst le postanek na poti

»Čedno in lepo urejeno mesto.« »Mesto s čudovitimi palačami in kotički.« »Povsem po meri človeka, saj skoraj povsod prideš kar peš«.

Tako so o Trstu povedali nekateri med številnimi turisti, ki so se danes sprehajali po mestnem nabrežju, občudovali Veliki trg in posedali na tamkajšnjih klopeh ter uživali sončen velikonočni ponedeljek. V okolici nabrežja se je dopoldne kar trlo ljudi, živahno je bilo tudi v bližnjih ulicah, barih in restavracijah. Prav tako so bile vse mize oddane tudi v okoliških osmicah, ki smo jih obiskali, in kjer so za Primorski dnevnik povedali, da jih poleg krajanov vse bolj obiskujejo tudi turisti. Še posebej Avstrijci, so poudarili v osmici v Lonjerju.

Negativna plat so parkirišča

V okolici Velikega trga, ki je bil danes sicer delno nedostopen, saj so tu pripravljali prizorišče za novinarski festival Link, je bilo slišati predvsem pogovore v italijanskem jeziku. Trst je ob velikonočnih praznikih namreč požel veliko obiskov iz južne in srednje Italije, iz Milana, Benetk in drugih krajev. Po nabrežju so se sprehajali tudi Avstrijci in obiskovalci iz Vzhodne Evrope. Poleg turistov, ki so si v večjih skupinah ogledali mesto v družbi vodiča, se je po trgu podilo veliko kolesarjev, družin in parov vseh starosti. V Trstu pa se v glavnem niso ustavili dolgo. »Le za sprehod po centru,« je povedal oče z družino iz Slovaške, ki je v večdnevne počitnice na hrvaški obali vključila tudi Trst. »V Trstu bomo preživeli le popoldan,« je pa povedal mladenič, ki se je v mesto pripeljal iz Avstrije.

Osmice ohranjajo pristnost

»V nedeljo smo dočakali večji obisk kot lani, danes pa pričakujemo, da bo nabito polno,« je zjutraj povedal Damjan Coretti, ki vodi osmico v Lonjerju. Čeprav je osmica pač osmica in v njej ponujajo bolj domačo, drugačno izkušnjo kot pa denimo v restavraciji, so tudi osmičarji uvedli rezervacije. »Drugače enostavno ne gre. Na začetku so bile starejše stranke zaradi tega malo razočarane. Dejstvo pa je, da rezervacije omogočajo boljšo organizacijo in strežbo,« je pojasnil Coretti. Dodal je še, da sprejemajo domačine in Tržačane, med njihovimi gosti pa je tudi veliko Avstrijcev. Zato so letos uvedli tudi cenik v nemškem jeziku.

Da se tuji turisti podijo tudi po Krasu, so nam potrdili v proseški osmici U kutu. »V teh dneh nas obiskujejo Avstrijci, Čehi in Slovaki,« je navedel Žarko Bukavec. Čeprav privablja tudi turiste, pa osmica ne postaja turistična atrakcija, ampak ohranja svojo pristnost, je zagotovil osmičar.