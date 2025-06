Nina Orlando na mladinsko SP v umetnostnem plavanju

14-letna umetnostna plavalka Nina Orlando bo tekmovala na na mladinskem svetovnem prvenstvu v umetnostnem plavanju, ki bo potekalo od 26. do 30. avgusta v Atenah.

Mlada tržaška Slovenka tekmuje za slovensko reprezentanco in trenira v Plavalnem klubu Triglav Kranj. Da si je izborila vozovnico za svetovno prvenstvo, se je v letošnji sezoni udeležila treh mednarodnih tekem na Poljskem, Malti in nazadnje na Reki. Na teh tekmah je bilo več deklet iz Slovenije, ki so se borila za nastop na svetovnem prvenstvu, ker so imele podobne rezultate, pa je o potnici odločala ravno zadnja na Reki, kjer se je najbolj izkazala Nina in si tako izborila tako želeno vstopnico za svetovno prvenstvo. Na njem bo nastopila s solo točko.

Včeraj je na Reki tekmovala še v skupinski vaji s slovensko reprezentanco.