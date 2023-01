Niti 41 točk Dončića ni bilo dovolj

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma izgubili proti Washington Wizards s 126:127. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za domače zbral 41 točk, 15 skokov in šest podaj v 37 minutah in 46 sekundah na parketu.

Ekipa Indiana Pacers je doma ugnala Chicago Bulls s 116:110, za goste Goran Dragić ni igral, igralci Denver Nuggets pa so v New Orleansu z 99:98 premagali Pelicans. Za zmagovite goste je Vlatko Čančar v 14 minutah in sedmih sekundah zbral dve točki, tri skoke in podajo.