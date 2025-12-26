Nogometaš Alexander Clementini ceni sposobnost prilagajanja

Iz torkove priloge Šport plus.

Alexander Clementini je dijak Državnega tehniškega zavoda Žige Zoisa v Trstu. V popoldanskih urah trenira nogomet pri društvu Zarja in trenutno je prvi strelec v starostni skupini U19.

Datum rojstva: 9. 4. 2008

Sedanje društvo in matično društvo: Zarja (sedanje) in Breg (matično).

Vzdevek v ekipi ali kako te imenujejo prijatelji: Skander.

Kateri je bil tvoj prvi šport? Plavanje, v prostem času sem se ukvarjal še s košarko.

Na kateri svoj športni dosežek si najbolj ponosen? Na to, da sem trenutno prvi strelec lige, v kateri igram.

Koliko ur tedensko posvečaš treningom? 6 ur tedensko.

Ali treniraš tudi samostojno (poleg treninga v društvu)? Včasih s prijatelji treniram na igrišču v Dolini.

Si član oziroma si dejaven pri kakem kulturnem društvu, pevskem zboru itd.? Sodelujem pri Majenci.

Tvoj vzornik ali vzornica v športu je: Obafemi Martins.

Si bolj jutranji ali večerni tip? Bolj večerni tip.

Kaj najpogosteje ješ? Piščanca.

Kaj pa najljubša jed? Bacon burger.

Katero pesem si nazadnje poslušal? Old Money (Playboi Carti)

Brez katere aplikacije na telefonu si ne predstavljaš dneva? Brez Spotifyja.

Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Angleščina.

Kaj bi spremenil v šoli, če bi bil ravnatelj? Izboljšal bi delovno prakso za 4. in 5. letnike.

Kaj bi rad postal, ko končaš šolo? Manager in investitor.

Raje gledaš filme ali serije? Filme, čeprav jih gledam le redko.

Kam bi šel na potovanje, če bi lahko šel kamorkoli? V Atlanto.

S kom pa bi šel? Z najboljšimi prijatelji.

Kaj te najbolj nasmeji? Ustvarjati lepe spomine s tistimi, ki so mi blizu.

Katera je tvoja najljubša žival? Kenguru.

Najljubši kraj za druženje s prijatelji? V baru ali v mestu.

Katero lastnost pri ljudeh najbolj ceniš? Sposobnost prilagajanja drugim.

Kaj bi naredil, če bi imel en dan popolnoma prost? Pohajal bi po Trstu.

Brez katere stvari ne greš nikamor? Brez čevljev.

Katero knjigo ali film bi priporočil prijatelju? Film Volk z Wall Streeta (2013).

Katero supermoč bi imel? Branje misli.

Najljubša barva? Temno modra.

Kaj bi vzel s sabo na samotni otok? Stol za na plažo in zvočnike.

Kaj te najbolj motivira? Moji pretekli uspehi.

Kako bi sebe opisal v treh besedah? Vztrajen, refleksiven, energičen.

Najljubši praznik in letni čas? Božič in pomlad.

Če bi lahko na kavo povabil eno zgodovinsko osebnost, kdo bi to bil/-a? Aleksandra Velikega.

Katere časopise listaš/bereš? Primorski dnevnik in Gazzetto dello Sport.

Katera družbena omrežja uporabljaš? Instagram, Tik Tok in Snapchat.

Bi zdržal en teden brez pametnega telefona oziroma interneta? Brez interneta ne bi zdržal.

Koliko je pomembno okoljsko ozaveščanje? Zelo pomembno.

Kako podpiraš okolje v vsakdanjem življenju? Odpadke mečem v ustrezne zabojnike in se trudim, da ne onesnažujem vode.