VREME
DANES
Petek, 27 februar 2026
Iskanje
Občina Dolina

Nekdanji dolinski župan Sandy Klun se vrača v odborniške vrste

Po odstopu odbornika Micheleja Di Donata po v naslednjih dneh prevzel vsa njegova pooblastila

Sara Sternad |
Dolina |
27. feb. 2026 | 13:25
    Nekdanji dolinski župan Sandy Klun se vrača v odborniške vrste
    Dolgoletni dolinski župan Sandy Klun (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Donedavni dolinski župan Sandy Klun se vrača v domače odborniške vrste. Z Občine Dolina so danes dopoldne sporočili, da ga bo po odstopu Micheleja Di Donata imenoval za novega zunanjega odbornika in bo novo funkcijo prevzel v naslednjih dneh. Imenovanje so oblikovali na predlog krajevne Demokratske stranke v soglasju s pokrajinskim vodstvom stranke, so med drugim navedli.

Sandy Klun je za Primorski dnevnik zaupal, da je ponoven politični izziv sprejel z veseljem. »Po svojih močeh bom prispeval svoje znanje in pomagal skupini pri delu,« je dejal nekdanji župan. Novo imenovanemu zunanjemu odborniku bodo dodeljena vsa pooblastila, ki so bila v pristojnosti Micheleja Di Donata. Sandy Klun bo pristojen za splošne zadeve, institucionalno komunikacijo, upravno učinkovitost in kakovost storitev, inovacijo in digitalizacijo, zunanjo in urbano opremo ter javne zelenice.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: