Nekdanji dolinski župan Sandy Klun se vrača v odborniške vrste

Donedavni dolinski župan Sandy Klun se vrača v domače odborniške vrste. Z Občine Dolina so danes dopoldne sporočili, da ga bo po odstopu Micheleja Di Donata imenoval za novega zunanjega odbornika in bo novo funkcijo prevzel v naslednjih dneh. Imenovanje so oblikovali na predlog krajevne Demokratske stranke v soglasju s pokrajinskim vodstvom stranke, so med drugim navedli.

Sandy Klun je za Primorski dnevnik zaupal, da je ponoven politični izziv sprejel z veseljem. »Po svojih močeh bom prispeval svoje znanje in pomagal skupini pri delu,« je dejal nekdanji župan. Novo imenovanemu zunanjemu odborniku bodo dodeljena vsa pooblastila, ki so bila v pristojnosti Micheleja Di Donata. Sandy Klun bo pristojen za splošne zadeve, institucionalno komunikacijo, upravno učinkovitost in kakovost storitev, inovacijo in digitalizacijo, zunanjo in urbano opremo ter javne zelenice.