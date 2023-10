Nogometna sobota: v elitni ligi tesen poraz Sistiane Sesljana v Tamaiu

ELITNA LIGA

Tamai – Sistiana Sesljan 1:0 (1:0)

Sistiana Sesljan: Cantamessa, Francioli, Almberger, Vasques (E. Colja), Blasizza, Loggia, L. Crosato, Disnan, Germani (Dall'Ozzo), Gotter, Schiavon. Trener: Godeas.

Nogometaši Sistiane Sesljana so v 6. krogu elitne lige utrpeli še peti poraz v letošnjem prvenstvu. Na gostovanju v Tamaiu so tesno klonili z 0:1. Tokrat pa so varovanci trenerja Godeasa odigrali dobro tekmo, saj so se povsem enakovredno upirali višje postavljeni furlanski enajsterici. Priigrali so si lepo število priložnosti za zadetek, domači vratar Giordano pa je bil nepremagljiv. »Delfini« so sicer dvakrat zadeli okvir vrat, en gol pa je sodnik razveljavil. Za zmago Tamaia je odločilni zadetek v 20. minuti prvega polčasa 30-letni napadalec Carlo Zorzetto.

1. AMATERSKA LIGA

Isonzo San Pier – Mladost 6:0 (2:0)

Mladost: Piccotti, Novak, Gerion (M. Faidiga), Marušič (Tavčar), Pers (Mauri, Gerin), Lavrenčič, Trevisan, R. Faidiga, Soban, Vera (Černic), Terpin. Trener: Arrisicato.

Nogometaši Mladosti so v 5. krogu 1. amaterske lige v Špetru ob Soči utrpeli visok poraz. Proti domači ekipi Isonzo San Pier so Doberdobci klonili kar z 0:6. V prvem polčasu so gostje le držali stik z domačini, ki so na glavni odmor odšli pri prednosti 2:0. V drugem delu tekme pa so varovanci trenerja Arrisicata popustili na celi črti, tako da je moral vratar Piccotti še štirikrat po žogo v svojo mrežo. Mladost tako ostaja še brez točk na dnu lestvice skupine C.