Nov fitnes v Trstu uvedla svetovna odbojkarska prvakinja

Včeraj so v nakupovalnem središču Il Giulia pri Sv. Ivanu slavnostno odprli novi fitnes McFIT, že 44. telovadnico pod okriljem družbe RSG Group v Italiji. McFIT se je rodil pred 30 leti v Nemčiji in zdaj upravlja čez 200 fitnesov po Evropi: njihovo poslanstvo je ustvariti prostor, kjer lahko po dostopnih cenah trenirajo vsi, ne glede na starost, fizično pripravljenost in osebne cilje. Do vključno 4. novembra lahko vsi zainteresirani zastonj preizkusijo treninge v novi tržaški podružnici. Na otvoritvi so poleg zastopnika Il Giulia in odgovornega za italijansko podružnico podjetja RSG Group Samueleja Frosija spregovorili tudi deželni predsednik Massimiliano Fedriga ter občinski predstavnici, podžupanja Serena Tonel in odbornica za šport Elisa Lodi, slavnostna gostja pa je bila svetovna in olimpijska prvakinja v odbojki Sarah Luisa Fahr.

Vsi so izrazili zadovoljstvo, da se v Trstu nadaljuje z investiranjem v šport, kar kaže na to, da se mesto dobro odziva, nezanemarljiva pa je tudi izbira lokacije. Pred kratkim so v Il Giulia odprli tudi telovadnico za balvansko plezanje.