Nov odbor in predsednik, predvsem pa stari problemi

Septembra bo proseško Primorje praznovalo sto let obstoja. Stoletnik je pri slabem zdravstvenem stanju.

V Kulturnem domu na Proseku je bilo v sredo zvečer zelo pestro in v določenih trenutkih tudi napeto. Na občnem zboru društva FC Primorje 1924 je prišlo do razgibanih debat, besednih dvobojev, številnih vprašanj, a (na srečo) le z enim skupnim ciljem: »Vsem nam je pri srcu usoda Primorja 1924,« so poudarili prisotni člani.

»Pa tudi usoda športnega centra na Rouni, ki ga ne upravljamo več mi, ampak FC Primorje,« je uvodoma v predsedniškem poročilu poudaril predsednik Primorja 1924 Alessandro Spagnoletto, ki je na kratko prisotnim odbornikom, članom in simpatizerjem (skupno prisotnih je bilo 22 ljudi) obnovil nastalo situacijo: »Vse težave so se začele leta 2020, ko je prišlo do združitve Primorca in Primorja. Novoustanovljeno društvo Primorec 1966 je prevzelo pravice proseškega kluba v elitni ligi. Na Proseku so nato ustanovili FC Primorje 1924, ki je ekipo vpisalo v 2. amatersko ligo. Višek se je zgodil lani, ko se je spet pojavilo ‘staro’ FC Primorje, ki se je prijavilo na razpis za dodelitev finančnih sredstev za obnovo Roune. Dežela je ponudila skoraj 500 tisoč evrov. Izvedeli smo, da Občina Trst še vedno upošteva koncesijo (do leta 2028) s FC Primorje, ne pa FC Primorje 1924,« je zaključil Spagnoletto, ki je sicer kot predsednik ponudil odstop letošnjega 30. junija.

Na dnevnem redu je bila tudi izvolitev novega odbora ter tudi novega predsednika. Od četrtka vodi FC Primorje 1924 Christian Paoletti (doma iz Gabrovca), ki je še vedno tudi nogometaš Primorja 1924 in je na Proseku začel svojo nogometno pot pri šestih letih. Odbor pa sestavljajo: Peter Emili, Igor Pauletic, Sebastian De Bosichi, Nicholas Miniussi, Aljoša Blason, Lara Purič in Axel Meli. Nadzorni odbor po novem sestavljajo: Dean Štolfa, Dario Husu in Matija Timeus.

