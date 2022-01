Nov pravilnik »return to play« še ni v veljavi, vprašanje pa, če bo čas vrnitve res krajši

Nova priporočila Zveze športne medicine Fmsi, ki določajo, da bo za prebolele športnike čas med ozdravitvijo in specialističnim zdravniškim pregledom krajši (med 7 do 14 dni), še niso v veljavi. To opozarja kardiologinja Irena Tavčar, članica državnega odbora Zveze športne medicine, ki smo jo poklicali. Še vedno je torej v veljavi star pravilnik »return to play«, ki določa, da mora okuženi športnik od ozdravitve do zdravniškega pregleda počakati 30 dni, šele potem ko mu zdravnik prižge zeleno luč pa se lahko postopoma vrne v trenažni proces. Glede na to, da so zdravniki dosedanji pravilnik zapisali decembra 2020, v veljavo pa je stopil 13. januarja lani, verjetno tudi novega čaka podobna dolga pot in je zato v pričakovanju odobritve treba biti še potrpežljivi.

Četudi bo čas med ozdravitvijo in zdravniškim pregledom lahko krajši, pa Tavčarjeva dvomi, da bo v praksi to tudi obveljalo. Povpraševanja je že zdaj veliko, z naraščanjem okužb pa bo športnikov, ki potrebujejo podrobnejši pregled, še več. Tavčarjeva tudi priporoča, da se športnik vrne v javno ali zasebno ustanovo, kjer je opravil že osnovni športni pregled pred začetkom dejavnosti, saj imajo tam njegovo popolno zdravstveno dokumentacijo, kar zdravniku bo v pomoč pri ocenjevanju zdravstvenega stanja.