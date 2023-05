»Nova figura bo pripomogla za kakovosten skok«

Predsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Ivan Peterlin uspešno okreva po padcu in, kot je sam povedal, bo kmalu »v dobri formi« ter pripravljen na nove izzive. Peterlin je namreč edini kandidat za predsedniško mesto na prihodnjem 52. volilnem občnem zboru ZSŠDI, ki bo v petek, 19. maja, ob 20. uri v Jamljah.

»Da sem edini kandidat za predsednika, me zelo skrbi,« je poudaril Peterlin, ki je na čelu športne krovne organizacije Slovencev v Italiji od leta 2013. »Pričakoval sem, da se bo še kdo potegoval za predsedniški položaj, a sem se zmotil.«

Predsednik bo odslej imel olajšano delo, saj bo lahko računal tudi na novega deželnega tajnika Evgena Bana, kajne?

Velja. Nova figura v strukturi ZSŠDI bo pripomogla k profesionalni rasti združenja. S tem bomo naredili kakovostni skok, ki ga nujno potrebujemo, če želimo biti konkurenčni in v koraku s časom. Deželni ravnatelj bo imel povezovalno vlogo med društvi, predsednikom, izvršnim odborom, odborniki in drugimi uslužbenci. Pogajal se bo z ustanovami, s krovnima organizacijama, Deželo FJK, Uradom RSza Slovence v zamejstvu in po svetu, Olimpijskim komitejem in tako dalje.

Kako pa bo to vplivalo na delo na terenu in na vse projekte, ki jih že leta izvršujejo operativni tajniki?

Večjih sprememb ne bo, saj bo ravnatelj še naprej pomagal tudi na terenu.

Ali so društva soglasno glasovala za novo kadrovsko imenovanje v strukturi ZSŠDI?

Sploh ne. Nekateri so imeli pomisleke in so glasovali proti. Nekateri so se vzdržali. Nekateri pa bi raje imenovanje prepustili novemu odboru. Zbal sem se, da bo prišlo do pravega razkola. Na koncu pa je večina le glasovala za.

Celoten intervju lahko preberete v današnji (sobotni) izdaji Primorskega dnevnika