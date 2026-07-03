O letošnjem Touru v številkah

Organizatorji letošnjega Toura de France so pred pričetkom 113. izvedbe dirke postregli z več zanimivimi številkami, ki na najboljši način opišejo veličino tega dogodka. Na startu v Barceloni bo jutri 184 kolesarjev iz 23 ekip. Dirka bo trajala do nedelje, 26. julija, na sporedu pa bo 21 etap. Od teh bo sedem ravninskih, štiri razgibane in osem gorskih. Dve etapi bosta na čas, prva bo ekipni kronometer, šestnajsta etapa pa bo individualni kronometer.Letošnji Tour s številkamiDirka je dolga 3.320,7 kilometrov in bo prečkala sedem francoskih dežel, tri španske pokrajine in devetindvajset francoskih departmentov. Kolesarji bodo morali premagati 53.950 metrov nadmorske višine. Najvišji vrh bo Col du Galibert, visok 2.642 metrov. Na cestah bo okoli 28.000 policistov, gasilcev in lokalnih policistov. Postavljenih bo 3.800 cestnih znakov.Kolesarsko karavano bo spremljalo osem reševalcev, en kombi posvečen samo rentgentskemu slikanju, deset zdravnikov in sedem medicinskih sester.

V tiskovno središče je akreditiranih 3.500 oseb, med temi je 1.800 novinarjev iz 500 različnih medijev. Dirko bodo predvajali v 190 državah. V lanski izvedbi so si gledalci ogledali nad milijardo ur posnetkov. Na uradni digitalni aplikaciji, v štirih jezikih, so si gledalci ogledali milijardo in 300 milijonov posnetkov.Vsak dan bo kolesarje spremljala kar dvanajst kilometrov dolga reklamna karavan s 180 vozili, od teh je 32 % hibridnih ali električnih in 700 osebami.In še čista statistika: vsak drugi gledalec ob cesti spremlja Tour zgolj zaradi reklamne karavane. Od teh jih 90 % želi prejeti spomin, ki ga kar vržejo iz vozil in 78 % želi ohraniti ta predmet, ker ga smatra za koristnega. Gledalci stojijo ob cesti povprečno sedem ur in 22 minut. V tem času si tako ogledajo reklamno karavano in kolesarje.