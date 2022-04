Obe jadralki TPK Sirena v zlati skupini

Obe jadralki TPK Sirena, Jana Germani in Carlotta Omari (ki sicer tekmuje pod zastavo vojaške ekipe Fiamme Gialle) bosta na prvi regati za svetovni pokal na Palmi de Mallorca nadaljevli nastope v zlati skupini . Obe sta sicer danes po dveh plovih zdrknili po lestvici nekoliko navzdol, jadralki pa sta še vedno blizu najboljših.

Tržačanki Carlotta Omari in Sveva Carraro, ki sta bili po prvem dnevu tretji, sta bili danes na 8. in 13. mestu in sta pred začetkom finalnih regat v zlati skupini na skupnem 9. mestu.

Z enim odbitkom zaostajata le za štiri točke Jana Germani in Giorgia Bertuzzi na 13. mestu. Danes sta izpadli iz deseterice, v posamičnih plovih sta bili 18. in 3. Veter je bil predvsem v prvem plovu zelo nestabilen: težave so imele tudi najboljše posadke, v drugem pa je zapihalo do 16 vozlov, kar je tržaško-gardska naveza dobro izkoristila.

V razredu 49er FX sta vodstvo ohranili Nizozemki Van Aanholt/Duetz pred olimpijskima prvakinjama Soffiatti Grael/Kunze.

Na Palmi de Mallorci, kjer bo do sobote na sporedu prva etapa jadralnega svetovnega pokala, je danes veter vendarle nekoliko umiril pred izboljšanjem vremenske slike in prihodom sončnega vremena, ko bi moral vendarle zapihati srednje močan veter.

V razredu formula kate še vodi Koprčan Toni Vodišek, ki je vseh šest regat zmagal. V razredu 470 pa sta v zlati skupini Tina Mrak in Jakob Božič padla na 24. mesto po 30. in 26. mestu v posamičnih plovih.