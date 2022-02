Od nedelje spet elitna liga

Dobra dva meseca sta minila od zadnjega odigranega kroga v najvišji deželni elitni ligi. Prvi del sezone se je namreč končal v nedeljo, 28. novembra. Drugi del pa se zaradi slabe epidemiološke slike v naši deželi ni začel kot predvideno 16. januarja, saj je deželna nogometna zveza podaljšala prekinitev do nedelje, ko se bo elitna liga nadaljevala z derbijem med Primorcem in Sistiano Sesljanom ter Krasom in vodilno Torviscoso. Prva tekma bo ob 14.30 na Rouni na Proseku. Druga pa bo ob enakem času na sporedu v športnem centru Darka Škabarja v Repnu. Tekmo Krasa bodo predvajali tudi po kanalu Kras Repen na spletni strani Youtube. Povezavo bomo v nedeljo delili tudi na našem spletu.

