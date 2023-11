Odbojkarska sobota: na derbiju v treh nizih, Zaletu točka

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB FerroJulia – Porcia 2:3 (16:25, 10:25, 25:20, 25:18, 13:15)

Zalet: Winkler 7, Vattovaz 3, F. Misciali 15, Vigini 24, I. Misciali 3, Furlan 1, De Waldrstein (L1), Giurda 1, Stergonšek 1, Tromba 0, nv. Gulich, Surian, Močnik (L2). Trener: Privileggi.

Zalet ZKB FerroJulia je lahko s točko po nocojšnji tekmi zadovoljen, če vemo, da je proti Porcii izgubljal že 0:2. In v obeh nizih sploh ni nudil odpora nasprotnicam, kot kažeta tudi izida. Če bi se trend tako nadaljeval, bi se tekma končala v manj kot uri.

A je Zalet odreagiral. Dekleta so v tretjem nizu zaigrale vendarle tako, kot znajo. Spet je začel delovati sprejem, kar je bil pogoj, da je lahko stekel tudi hitrejši napad, ki je bil edino orožje proti taki ekipi. Dinamična je bila v tem drugem delu srečanja spet tudi obramba, začetni udarec pa je bil vnovič prvi napad. Če je Zalet iz točke v točko rastel, pa je Porcia v tem nizu izgubila nekaj sigurnosti, več je grešila, še posebej na servisu, ki je bil v uvodu glavno orožje.

Začetek tretjega niza je bil sicer zelo izenačen: pobudo je imel Zalet, Porcia pa mu je sledila. Prvič si je Zalet priigral več kot točko naskoka pri 15:12, nato je bilo še 18:16 in 20:18. V končnici so minimalno prednost še povišale in zasluženo osvojile niz.

Podobno je bilo v četrtem nizu, s tem da so v končnici pod taktirko začetnih udarcev Francesce Misciali prevzele pet točk prednosti (od 19:17 do 23:17). Porcia je v tem delu težje sprejemala, kar je Zaletu omogočilo več variacij v napadu. Nalet je Zalet nadaljeval do 25. točke in tako privedel tekmo spet na površje.

V petem nizu je pobudo prevzel Zalet, ki je vodil tudi ob zamenjavi igrišča 8:7, nato še 11:9. Takrat se je pri Zaletu nekaj zataknilo, kar je s pridom izkoristila Porcia. Zaključna akcija je bila ena najdaljših na tekmi, z več obrambami in protinapadi, ki je na koncu pripadla gostijam.

Z osvojeno točko je Zalet zdaj tretji z enakim številom točk (17) kot Sacile in Spilimbergo, druga je Porcia s tremi točkami več, vodi pa Pordenone, ki je s 3:2 porazil Spilimbergo.

MOŠKA C-LIGA

Slovolley ZKB – Fiume Veneto 3:0 (25:17, 25:13, 25:23)

Slovolley ZKB: Jereb 4, Terpin 18, Antoni 2, Jerič 2, Giusto 10, Komjanc 8, Margarito (L1), De Santi (L2), Kosmina 1, Buri 9, Skilitsis 2, Castellani nv. Trener: Ambrož Peterlin.

ŽENSKA D-LIGA

Kontovel Zalet - Mavrica Mucci 3:0 (25:16, 25:21, 25:19)

Kontoval: Kovačič 13, Kneipp 11, Kalin 11, Grilanc 5, Skerk 1, Ban 4, Hussu 2, Breganti 0, Gruden 0, Pertot 1, Bezin (L), Ciuch nv. Trener: Calzi.

Mavrica: Contino 12, Mazzoli 1, Berzacola 3, N. Volčič 7, Komic 11, Benedetti 2, J. Tomsic 2, Marangon (L1), D’Amelio (L2), N. Tomsic 0, Tognolli nv., Buna nv. Trener: Quarta.

MOŠKA D-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach – Favria 2:3 (14:25, 25:21, 25:27, 25:23, 14:16)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Gianeselli 10, Golob 6, Mania' 17, Mesar 5, Segre 27, Vremec 14, Opačič (L1), Petrič (L2) Kalc, Kralj 0, Tomsič. Trener: Loris Mania'.