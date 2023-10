Odbojkarska sobota: Soča in SloVolley do novih treh točk

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak – Mortegliano 3:0 (25:23, 25:10, 25:22)

Soča: T. Cotič 17, Devetak 6, A. Čavdek (L), Černic 7, Antoni 4, Persoglia 4, Miklus 5, Makuc 13, Vižintin 5; n.v.: Boškin, A. Cotič (L2), Venuti, Hlede, Manfreda. Trener: Battisti.

Pordenone Volley – SloVolley ZKB 1:3 (22:25, 25:18, 21:25, 15:25)

SloVolley: Jereb 1, Terpin 14, Kosmina 2, Antoni 3, Giusto 17, Komjanc 2, Margarito (L1), Dessanti (L2), Castellani 1, Riccobon 3, Buri 12, Skilitsis 3. Trener: Peterlin.

SloVolley ZKB je z le enim oddanim nizom premagal enega glavnih konkurentov za prestop v B-ligo. Tudi okrepljeni Pordenone ni bil kos SloVolleyu, ki je tako z odliko prestal prvi zrelostni izpit. Kljub zmagi pa ostaja v slovenskem taboru nekaj grenkega priokusa, saj se je pri izidu 14:10 v prvem nizu poškodoval gleženj kapetan Simon Komjanc. Kako huda je poškodba, takoj po tekmi še ni bilo znano.

SloVolley je v prvem nizu tudi zaostajal, po poškodbi in vstopu Burija pa je vendarle ujel Pordenone, v končnici pa s protinapadom in asom Giusta osvojil 25. točko. Ritma pa varovanci trenerja Ambroža Peterlina niso zadržali v nadaljevanju, tako da je drugi niz kljub številnim menjavam splaval po vodi. Tretji je bil izenačen vse do 13. točke, ko je SloVolleyu nekaj dobrih obramb le dalo novega elana. S protinapadi so prevzeli vodstvo in ga brez težav ohranili do konca.

Pordenone se ni dal in spet začel odločno četrti niz. Po 4:1 pa je SloVolley spet pritisnil na plin. Ujel jih je že pri 6. točki, ko je nato povsem zagospodaril na igrišču. Pordenonu je do konca dopustil le 15 točk. »Glede na to, da smo igrali v gosteh in da nas je v prvem nizu pretresla poškodba, sem zadovoljen. Odločilna je bila reakcija na polovici drugega niza, ko smo z nekaj odličnimi obrambami prevzeli naskok,« je po tekmi deljal trener Peterlin.

ŽENSKA D-LIGA

Kontovel Zalet – CUS Trieste 3:0 (25:15, 25:10, 25:13)

Kontovel: Kovačič 15, Grilanc 7, Kalin 5, Skerk 2, Kneipp 9, Ban 7, Hussu 2, Pertot 2, Bezin (L), Ciuch nv. Trener: Calzi.

Mavrica Arcobaleno - Faedis 2:3 (25:19, 14:25, 25:21, 21:25, 7:15)

Mavrica: Visintin 6, Gabbana 3, Contino 11, Berzacola 7, Benedetti 8, Volčič 18, D'Amelio (L1), E. Marangon (L2), N. Tomsič 0, J. Tomsič, G. Marangon, Tognolli in Buna nv. Trener: Quarta.

Mavrica Arcobaleno je tudi v drugem krogu igrala pet nizov, tokrat pa je morala v zadnjem nizu priznati premoč nasprotnic in se zadovoljiti le z eno točko. Tekma proti Faedisu je bila ves čas zelo borbena, kar kažejo tudi izidi posameznih nizov. Na poraz v drugem in četrtem nizu je botroval predvsem padec koncentracije in nekaj preveč napak, sicer pa je Mavrica v ostalih nizih zaigrala učikovito in prepričljivo ugnala nasprotnice.

Po izidu 2:2 v nizih je bilo v petem nizu spet napeto, a le to 7. točke, ko je Faedis, ki ga sestavljajo tudi nekoliko bolj izkšene igralke, povedel in osvojil 15. točko.

MOŠKA D-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach – Aurora Volley 3:0 (25:15, 25:19, 25:21)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Gianeselli 4, Vremec 13, Golob 0, Kalc 2, Kralj 2, Manià 22, Mesar 3, Opacic, Segre 6, Tomsič (L1), Petric (L2), . Trener: Manià