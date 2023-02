Odbojkarska sobota: vsi ostali praznih rok

MOŠKA C-LIGA

Triestina volley – SloVolley ZKB 3:2 (25:20, 22:25, 25:13, 15:25, 16:14)

SloVolley: Peterlin 6, Terpin 12, Corsi 3, Komjanc 15, Kante 10, Cobello 7, Margarito (L1), Cotič 2, Čavdek (L2), nv. Kosmina. Trener: Manià.

Soča ZKB Lokanda Devetak – Cus 0:3 (14:25, 20:25, 14:25)

Soča: Devinar 2, Persoglia 2, Boškin 3, Manfreda 4, Čavdek (L1), Hlede 3, Makuc 7, Juren 10, Miklus 3, Antoni 1, Venuti (L2), Conte in Devetta nv. Trener: Battisti.

Fincantieri - Sloga Tabor Studio Vegliach 3:0 (25:23, 25:23, 25:22)

Sloga Tabor: Castellani 1, Grassi 3, Jeric 13, Riccobon 4, Skilitsis 11, Trento 12, Dessanti (L), Manià 0, Vremec 0. Trener: Berlot

Okrnjena Sloga Tabor Studio Vegliach je v Tržicu izgubila z gladkim 0:3, a po treh zelo izenačenih setih. Prva dva sta si bila na las podobna: slogaši so slabo začeli, a obakrat odreagirali, na sredini ujeli domačo ekipo in bili v vodstvu skoraj do konca. V prvem setu so vodili še 23:22, v drugem že 23:20, a pritiska v končnici niso zdržali. Popustili so predvsem v napadu, kjer žoge enostavno niso zmogli dati na tla, kar je Fincantieri seveda izkoristil. V tretjem so slogaši bolje začeli, bili v rahlem vodstvu do 19:17, ko se je začel boj za vsako točcko. Izenačeno je bilo še pri 21:21, ko so domačini spet prevzeli iniciativo in tudi ta set zaključili v svojo korist

Tekma za lestvico ni imela prav nobenega pomena, saj je za obe ekipi že nekaj časa jasno, da bosta v drugem delu prvenstva igrali v skupini za obstanek v ligi. Ta drugi del prvenstva se bo začel čez dva tedna.

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Tarcento 0:3 (22:25, 21:25, 24:26)

Zalet: Vattovaz 3, Stergonšek 1, F. Misciali 21, I. Misciali 5, Winkler 3, Furlan 4, Giurda 1, Tromba 3, Lovriha (L), Grilanc nv. Trener: Privileggi.

Zalet ZKB je na domačem igrišču moral priznati premoč Tarcenta. Začetek je sicer obetal drugačen razplet, saj so varovnke trenerja Nicholasa Privileggija že vodile s 13:7. A takega ritma niso ohranile, popustile so v vseh elementih, kar so nasprotnice s pridom izkoristile. Prav kmalu so izenačile in na koncu tudi slavile. Podobno je bilo tudi v tretjem nizu, ko je Zalet povedel 19:15. A že spet so igralke združene ekipe dovolile, da jih je Tarcento ujel in po izenačeni končnici tudi premagal.

»Priznati moramo, da so si tokrat nasprotnice povsem zaslužile zmage. Tokrat smo zaigrali nezbrano, zgrešili smo celo vrsto začetnih udarcev (14), obramba in sprejem pa nista bila tako precizna, kot običajno,« je po tekmi ocenil trener Privileggi.

Po porazu je Zalet padel na 3. mesto, ima pa enako število točk kot Pordenone, ki ga je prehitel in je zdaj drugi.

Rojalkennedy pa je po gladki zmagi v Trstu že ušel na sedem točk prednosti. Slednji bo tudi nasprotnik Zaleta čez teden dni.