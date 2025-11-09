Odbojkarska sobota: zmagale le odbojkarice Soče

MOŠKA B-LIGA

Piovese - Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak 3:1 (26:24, 19:25, 25:15, 25:20)

Soča Slovolley: Devetak 9, Černic (L), Princi 4, A. Cotič 0, Miklus 3, T. Cotič 17, Sartori 1, Tomić 16, Katalan 3, Giusto 11; n.v.: Čavdek (L), Makuc, Sicco, S. Cotič. Trener: Lucio Battisti.

Na gostovanju v kraju Piove di Sacco so varovanci trenerja Battistija sinoči izgubili s 3:1. V prvem setu so sicer modro-rumeni začeli suvereno. Prednost so držali vse do končnice, ko so naredili preveč naivnih napak in nasprotniku prepustili niz. V drugem so zopet zaigrali na visokem nivoju, dobro igro držali vse do konca ter tako popolnoma nadigrali nasprotno ekipo. Po gladko osvojenem setu je izgledalo, da se bo tekma kmalu zaključila v prid gostov. Gostitelji pa so v tretjem nizu odreagirali in se razigrali, sočani pa so popolnoma odpovedali, tako je Piovese osvojil tretji in še četrti set.

ŽENSKA C-LIGA

Spilimbergo – Zalet ZKB 3:1 (25:12, 19:25, 25:16, 25:18)

Zalet ZKB: Ban 3, Ciuch 9, Kalin 9, Kovačič 14, Skerk 10, Vattovaz 2, Briscech (libero), Grilanc 0, Marion, Močnik 1. Trenerka Demi Vattovaz

Zalet ZKB je bil tokrat pred res zahtevno nalogo, saj je ekipa iz Spilimberga na vrhu lestvice, poleg tega je bila ekipa nekoliko okrnjena. Prvi set je bil povsem enosmeren: domačo ekipo odlikujeta izredno močan servis in hitra igra, zaletovke pa so začele dokaj zbegano in niso zmogle dobiti pravega protiorožja. Tudi v drugem je bil dalj časa v vodstvu Spilimbergo, ko je Veronika Skerk z odločno igro na mreži in učinkovitimi servisi pripomogla k preobratu in izenačenju v setih. Domačinke so v tretjem spet začele na polno in s tako igro nadaljevale do konca tekme, čeprav so se jim zaletovke močno upirale. To velja zlasti za zadnji set, ko sta si bili ekipi dalj časa povsem enakovredni, a je na koncu Spilimbergo z odličnim blokom nanizal nekaj zaporednih točk in tako zapečatil izid.

Trenerka Demi Vattovaz: »Spilimbergo je res dobra ekipa, razpolaga z zelo enakovrednimi igralkami, tako da v bistvu ni razlike med tistimi na igrišču in tistimi na klopi. Kljub porazu nisem pretirano razočarana, saj je bil ritem tekme ves čas zelo visok, na kar se šele privajamo. Dobro sta zaigrali obe igralki na centru (Kalin in Skerk), Nataša Močnik se je zopet izkazala z ucinkovitimi servisi, v zadnjem setu je zaigrala tudi v vlogi napadalke. V primerjavi s Tarcentom, ki nas je do danes edini premagal, smo bile tokrat veliko boljše, kar je najpomembneje.«

ŽENSKA D-LIGA

Zalet – Martignacco 1:3 (25:18, 19:25, 28:30, 21:25)

Zalet: Olivotti 12, Gulich 14, Luxa 4, Mbengue 4, Rapotec 13, Regent 7, Oberdan (L1); Dandri 1, Karadzic 0, Santon n.v., Ban (L2). Trener: Bosich.

Soča Lokanda Devetak ZKB – Aurora Volley 3:0 (25:18, 25:15, 25:19)

Soča ZKB Lokanda Devetak: Scocco 14, Piva 14, Komic 11, Paulin 6, Menis 9, Cotič 2, D'Amelio (L1), A. in L. Berzacola, Gruden, Tognolli, Coco, Buna (L2). Trener: Orel.

MOŠKA D-LIGA

Muzzana – SloVolley Studio Vegliach 3:2 (25:22, 28:30, 25:17, 22:25, 15:12)

SloVolley Studio Vegliach: Boezio 19, Durastante 6, Mezzari 1, Segre 7, Sorranzio 9, Vremec 15, Vattovaz (libero 1), Petric (libero 2), Kalc 4, Mattana, G. Manià 2, Svetina 5. Trener: Manià