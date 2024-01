Odermattovo zmago zasenčila huda poškodba Kildeja

Švicarski as Marco Odermatt je zmagovalec najdaljšega smuka v sezoni za svetovni pokal v alpskem smučanju v Wengnu. Francoz Cyprien Sarrazin (+0,59) je na tem klasičnem smuku v Švici osvojil drugo mesto, Italijan Dominik Paris (+1,92) je bil tretji. Za edine slovenske točke je poskrbel Miha Hrobat s 26. mestom (+5,08).

Tudi danes je wengenska klasika terjala zelo visok davek. Odermattovo mojstrovino je zasenčil hud padec Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja, ki je padel v finalnem delu tik pred ciljem ob koncu 4270 metrov dolge proge.

Kildeja, zadnji dve zimi drugega smučarja v karavani, je pobralo v ciljnem-S proge, kjer je zmagal predlani in lani, in ga ob visoki hitrosti izstrelilo v zaščitno ograjo ob cilju. S smučko si je prerezal nogo in začel krvaveti, ob njem je bilo videti madež krvi. Življenje mu je po poročanju medijev rešilo zdravstveno osebje, ki je takoj prihitelo k njemu in namestilo oranžno podvezo okrog njegovega desnega stegna. Nato so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Od treh Slovencev je bil na smuku odstopov in padcev najboljši Hrobat, ki je osvojil edine slovenske točke, potem ko na prvih dveh tekmah v Wengnu Slovencev ni bilo med dobitniki točk. Nejc Naraločnik je tekmo končal na 35. mestu (+6,13), Martin Čater je po novem odstopu znova ostal brez uvrstitve. Čater je bil del dvanajsterice, ki je končala tekmo predčasno.

Specialisti za hitre discipline bodo natrpan januarski spored nadaljevali konec prihodnjega tedna na legendarnem Streifu v Kitzbühelu v Avstriji z dvema smukoma.

Pokal Lauberhorn se bo končal v nedeljo s slalomom, na katerem bo od Slovencev nastopil Štefan Hadalin, ki je bil nazadnje del najboljše slalomske trideseterice pred enim letom prav v Wengnu s 27. mestom.