Strokovni posveti so koristni za izmenjavo mnenj, medsebojno spoznavanje, poudarek na dobrih praksah in predvsem določitev konkretnih ukrepov. Zaključki včerajšnjega drugega posveta Zamejske športne koordinacije (ZAŠKO), v sodelovanju z ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport Republike Slovenije in Olimpijskim komitejem Slovenije, z naslovom »Slovenski šport v zamejstvu: povezovanje, izzivi in priložnosti«, ki je potekal v konferenčni dvorani Hotela Union v Ljubljani, so bili pozitivni. Banalnih odgovorov na številna odprta vprašanja skorajda ni bilo. »Zdaj si je treba še bolj zavihati rokave,« je ob koncu zadovoljno komentiral predsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Ivan Peterlin.

Tudi ministrica Lep Šimenko

Med uglednimi gostjami sta bili ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in državna sekretarka dr. Helena Jaklitsch. Poleg ministrice so zbrane uvodoma pozdravili predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez Franjo Bobinac, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za šport na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Igor Klančnik in predsednica Zamejske športne koordinacije Petra Tramte, ki je na koncu posveta prebrala glavne iztočnice včerajšnjega posveta in obljubila, »da ideje ne bodo ostale le napisane na papirju«.

»Slovence povezuje šport«

»Če kaj Slovence povezuje, je to zagotovo šport. Takrat smo vsi enotni, takrat vsi s ponosom dvignemo slovensko zastavo,« je v uvodnem nagovoru poudarila ministrica Suzana Lep Šimenko. Izrazila je zadovoljstvo nad delovanjem Zamejske športne koordinacije ter izpostavila pomen skupnega slovenskega športnega prostora, ki tako kot jezikovni, kulturni in gospodarski prostor sega tudi zunaj meja matične domovine. Posebno pozornost je namenila vključevanju mladih v slovenska športna društva, športnemu udejstvovanju v slovenskem jeziku ter možnostim čezmejnega delovanja slovenskih trenerjev. Zagotovila je polno podporo Urada nadaljnjemu delovanju Zamejske športne koordinacije in poudarila pomen medresorskega sodelovanja pri premagovanju izzivov zamejskega športa. »Res si želim, da bo Zamejska športna koordinacija delovala tudi v prihodnje zelo aktivno, da bomo vsako leto imeli več mladih, ki bodo trenirali v slovenskem jeziku, zato ker vem, da se nam takrat tudi ne bo treba bati za ohranjanje našega jezika čez mejo,« je še dejala ministrica.

Ambasadorji slovenstva

Prvi vsebinski sklop posveta, ki ga je povezoval Evgen Ban, je bil namenjen ambasadorjem slovenstva v zamejstvu in po svetu. Zbrane so prek videoposnetkov pozdravili alpska smučarka s Tržaškega in članica slovenske reprezentance Caterina Sinigoi, odbojkar iz Števerjana Jernej Terpin, ki igra v prvi italijanski odbojkarski ligi, koroški slovenski smučarski skakalec iz Zahomca Julian Smid, jadralka Jana Germani, ki tekmuje za italijansko reprezentanco, biatlonka iz Radiš na avstrijskem Koroškem in članica avstrijske reprezentance Dunja Zdouc, Luka in Mihael Čop iz Prezida v Gorskem kotarju na Hrvaškem, oba člana slovenske reprezentance, ter Peter Gerdol, tržaški Slovenec, ki živi v Žabnicah v Kanalski dolini in je glavni direktor ženskih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS).

V pogovoru v živo so sodelovali tržaški alpinist in pisatelj Dušan Jelinčič, nekdanji koroški slovenski kolesar Peter Wrolich ter nekdanji rokometaš in danes športni menedžer Mate Kozma iz Porabja. Spregovorili so o svojih športnih poteh, narodni pripadnosti in povezanosti z matično domovino. Wrolich je poudaril, da je najprej Slovenec z avstrijskim državljanstvom in da je slovenščina njegov materni jezik. Jelinčič je izpostavil, da je tudi ob predstavitvah svojih literarnih del po Evropi vedno poudarjal pripadnost slovenski narodni skupnosti v Italiji. Zanimivo osebno izkušnjo je predstavil Kozma, ki se je slovenščine naučil šele pozneje, k učenju pa ga je spodbudil prav šport oziroma občudovanje uspešnih celjskih rokometašev, proti katerim je igral. Danes je pri svojem delu v Evropski rokometni zvezi obdan s številnimi Slovenci, znanje slovenskega jezika pa mu predstavlja pomembno prednost. Sogovorniki so poudarili, da je dvojezičnost njihovo največje bogastvo.

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