Odšel je Mario Šušteršič

V 81. letu starosti nas je po dolgi bolezni za vedno zapustil Mario Šušteršič, novinar, kulturni delavec, zbiratelj, pisatelj in športnik.

Rodil se je v Trstu, 13. septembra 1941. Športno pot je začel na Stadionu 1. maj v Trstu. Kot ustanovni član ŠZ Bor je bil od samega začetka vpet v društveno kolesje, sprva kot odbornik, nato pa je opravljal različne funkcije.

Novinarsko pot je začel leta 1969 kot sodelavec pri Športnem uredništvu Radia Ljubljana, kasneje pri Radiu Slovenija. Dolgo je vodil rubriko Tržaško športno pismo, s katerim je skrbel, da so bili tudi v Sloveniji seznanjeni z dosežki slovenskih športnikov v Italiji. Sodeloval je s Primorskim dnevnikom, svoje prispevke pa pisal tudi za druge medije. Od leta 1972 je bil vse do upokojitve stalni sodelavec rubrike Šport in glasba na Radiu Trst A, od ustanovitve leta 1995 pa je tudi sodeloval v televizijskih športnih rubrikah deželnega sedeža Rai.

Bil je vezni člen med športnim (novinarskim) svetom v Furlaniji - Julijski krajini in Sloveniji, kar v 70. letih preteklega stoletja ni bilo enostavno. Poskrbel je, da smo športni novinarji s te strani meje postali polnopravni člani Društva športnih novinarjev Slovenije, zasluge pa nosi tudi zato, da se Združenje športnih novinarjev Furlanije - Julijske krajine USSI naslavlja v štirih deželnih jezikih. V obeh združenjih je zasedal odgovorna mesta v odborih.

Kot avtor je sodeloval pri več publikacijah. V spomin na reporterja Radia Ljubljane in kasneje Radia Slovenije je zbral in uredil dve brošuri, Urekov pohod na Goro in Spomini na Staneta Ureka. Leta 2008 je izdal knjigo Sledovi - Po poteh slovenske prisotnosti v Trstu, ki je bila leta 2011 prevedena tudi v italijanski jezik. Leta 2013 je uredil zbornik Primorski sokoli še letijo z zapisi v spomin na Bojana Pavletiča, enega zaslužnejših »očetov« slovenskega športa v Trstu.

Šušteršič je za svojo dejavnost prejel več priznanj, med temi leta 1998 Bloudkovo plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa.

Zapušča ženo Lidijo in sina Rada.