»Okrepljena Triestina se lahko poteguje za napredovanje«

Za strokovno napoved o letošnji sezoni C-lige smo se obrnili na Attilia Tesserja, lanskega trenerja Triestine, ki je o skupini A najprej povedal sledeče: »Mislim, da bo letošnje prvenstvo, vsaj v skupini A, dokaj standardno. Običajne tri ekipe se bodo borile za neposredno napredovanje, potem pa se bo dobilo še eno ali dve ekipi, ki bi lahko presenetili. Vse ostale ekipe bodo trdožive, vendar po kakovosti posameznikov na nekoliko nižji ravni. A proti res vsakemu nasprotniku se boš moral pošteno potruditi.«

Kateri so trije favoriti in možna presenečenja?

Mislim, da je trojica favoritov enaka lanski, torej Vicenza, Padova in Triestina. Tem se lahko pridruži še FeralpiSalò, ki je lani izpadel iz B-lige. Dvomim, da se bo za takojšnji povratek v B-ligo boril Lecco, kjer so imeli nekaj ekonomskih težav in je prišlo do zamenjave na čelu kluba. Padova je sicer nekoliko slabša kot lani, Vicenza je v bistvu nespremenjena, medtem ko se je, vsaj to se meni zdi, Triestina kar okrepila. Vsekakor dvomim, da bi lahko letos prišlo do presenečenja. Lani je bilo leto presenečenj z napredovanji Mantove in Juve Stabie ter Torresom, ki je vodil skoraj celo sezono, a to se ne bo ponovilo dvakrat zapored.

Zakaj uvrščate Triestino med glavne kandidate za napredovanje?

Lani je Triestina prvenstvo zaključila na četrtem mestu. Bili smo popolnoma prenovljena ekipa z vodstvom, ki je prvič prevzelo nogometni klub. Letos poleti so v Trstu ohranili lansko ogrodje ekipe in ga nadgradili. Italijanske igralce dobro poznam in so res kakovostni za C-ligo. Manj poznam tujce, ki pa so igrali na dokaj visoki ravni v tujini, tako da bi morali biti resnične okrepitve za italijansko tretjo ligo. Prav zato mislim, da je napredovanje možno.

Kaj pa ostali dve skupini?

V skupini B je kar nekaj ekip, ki so bile vajene igrati na višji ravni. Ascoli in Ternana, ki sta lani izpadli, bosta želeli takoj znova v B-ligo. A paziti se bosta morala pred Perugio, Spalom in Pescaro. V južni C skupini bo boj za napredovanje še bolj zanimiv. Nekatere ekipe so se res neverjetno okrepile, predvsem Catania in Avellino. Kakovostno ogrodje ima tudi Benevento in predsednik Vigorito je vedno ambiciozen. Pozor še na Trapani, ki je sicer napredoval iz D-lige, a se je med poletno kupoprodajno borzo zelo okrepil. Ko bi napredoval v B-ligo, ne bi bilo niti pravo presenečenje.