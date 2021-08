Olimpijska vas spet zaživela

Olimpijska vas v Tokiu je teden dni pred začetkom paraolimpijskih iger spet zaživela. Naseljujejo se delegacije športnikov invalidov in spremljevalcev, ki so začele prihajati na Japonsko. Tudi paraolimpijska tekmovanja bodo zaradi pandemije potekala za zaprtimi vrati, so včeraj sporočili prireditelji. Delegacije bodo morale vsakodnevno opravljati testiranje na covid-19 in spoštovati druge koronavirusne ukrepe. Organizatorji so napovedali, da bodo poskušali še povečati varnost v vasi. Na paraolimpijskih igrah bo v Tokiu od 24. avgusta do 5. septembra tekmovalo okoli 4400 športnikov iz 160 držav, med njimi tudi sedem Slovencev. Nastopil bo tudi namiznoteniški igralec zgoniškega Krasa, 18-letni Matteo Parenzan.