Olympia privabila tudi bivša igralca

S pripravami na prihajajočo sezono je v tem tednu začela tudi goriška Olympia, finalistka lanske C-lige. Četudi ekipa pridobiva še končno obliko, pa je športni direktor Andrej Vogrič napovedal, da želijo sestaviti v Gorici konkurenčno ekipo. Piramida, ki jo sestavljajo slovenski goriški klubi, naj ima tudi »vrh«, ki se bori za najvišja mesta, in to bo tudi letos goriška Olympia. Lanska garnitura igralcev je v glavnem potrdila razpoložljivost. Z ekipo tudi ne trenira več standardni podajalec Jan Bensa, ki se je že poleti pridružil ekipi Pradamana, lanski zmagovalki C-lige, ki bo nastopala v državni B-ligi. Igralec Vala sicer uradno tja še ni pristopil, saj se kluba še nista dogovorila, so si pa pri Olympii že zavihali rokave, da bi dobili zamenjavo na podajalskem mestu. Pomoč so poiskali pri bivših igralcih, ki so se z veseljem odzvali povabilu: to sta Filip Hlede (1982) in Jan Černic (1990).

Na ponedeljkovem prvem treningu sta glavni trener Robert Makuc in kondicijski Federico Battistuta lahko računala na omejen spisek igralcev, napovedujejo pa, da bodo v popolni postavi trenirali v naslednjih tednih.