Olympii prva polfinalna runda

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Polfinale Play-offa

Futura Cordenons - Olympia 1:3 (25:22, 17:25, 17:25, 22:25)

Olympia: M. Komjanc 16, Lupoli 4, T. Cotič 14, Bensa 8, Corsi (L), S. Komjanc 16, Cobello 7, Pavlović 0; n.v.: Bajt, Persoglia, Cotič S., Feri. Trener: Robert Makuc.

Goričani so v Cordenonsu dobro opravili svojo nalogo. S 3:1 so premagali direktne tekmece za napredovanje in tako stopili korak bliže finalu. V prvem setu je Olympia igrala nekoliko prestrašeno, tako da so nasprotniki osvojili prvi niz. V nadaljevanju tekme pa so Goričani prijeli v svoje roke vajeti igre in popolnoma nadigrali nasprotnike. »Vedeli smo, da bo tekma zelo zahtevna, saj nam je bila ekipa iz Cordenonsa vedno trn v peti. Tokrat pa nam je uspelo. Z izjemo končnice prvega seta smo tekmo odigrali izjemno. V drugem, tretjem in četrtem nizu smo izboljšali servis in obrambo, kar je bil po mojem mnenju ključ za zmago. Njim je primanjkovala odlična organizacija igre, ki jo imajo ponavadi,« je po tekmi pojasnil razigrani podajalec Olympie Jan Bensa.