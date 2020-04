Orientacisti lahko tečejo (in iščejo točke)

TRST – Z nedeljsko odredbo predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige so motorične dejavnosti – hoja, tek in kolesarjenje – dovoljene tudi dlje od 500 metrov od doma. Ob tekačih in kolesarjih so torej končno spet »zadihali« tudi orientacisti pri ŠZ Gaja, ki zdaj lahko znova prosto tečejo. In zakaj ne, med tekom lahko iščejo tudi točke. »Res je, od tega tedna lahko znova vadimo tudi orientacijo v gozdu, seveda posamezno,« je potrdil odgovorni za orientacijsko sekcijo pri ŠZ Gaja Peter Ferluga in dodal, da je ravno včeraj postavil točke v gozdu in na gmajni v okolici Padrič, ki bodo tam stale pet dni. »Orientacijsko karto bom posredoval članom po whatsapp skupini, kdor živi v okolici, pa se lahko posamično preizkusi v orientaciji,« je napovedal. Člani iz miljske občine bodo tačas še prikrajšani, saj še ni dovoljeno premikanje iz ene občine v drugo, Ferluga pa računa, da bodo to sprostili po 4. maju. Po tistem datumu pri ŠZ Gaji tudi računajo, da bosta lahko s polno paro začela trenirati vsaj oba državna mladinska reprezentanta, Nastja Ferluga in Goran Polojaz. Dijakinja liceja France Prešeren in dijak poklicnega zavoda Jože Stefan sta med prisilno karanteno sicer redno trenirala, a seveda za domačimi duri.