»Ostanite nam zvesti«

Pri košarkarskem A-ligašu Allianz Pallacanestro Trieste so se odločili, da bodo imetnikom letnega abonmaja za sezono 2019/20 povrnili stroške za odpovedane tekme. Navijači, ki bodo to zahtevali, bodo v zameno dobili bon za nakup posameznih vstopnic v naslednjem letu. Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani kluba.

»Glede na trenutno stanje, v katerem se vsi soočamo z ekonomskimi težavami, smo pripravljeni opraviti svojo dolžnost z zvestobo in resnostjo. Vsi imate pravico do povračilnega bona, vedite pa, da bo to vplivalo na bilanco kluba za sezono 2020/21,« je v odprtem pismu tržaškim navijačem napisal predsednik kluba Mario Ghiacci. »Kot prvi navijač Pallacanestra Trieste pa bi rad, da bi nam ostali zvesti in, če je le mogoče, da ne bi postali ‘bivši abonenti’. Za začetek nove sezone bodo potrebna vsa sredstva. Pomagajte nam, da ne bomo začeli korak za ostalimi«, je še zapisal Ghiacci, ki je abonma označil kot konkretno pomoč klubu.»Zdaj je žoga v vaših rokah,« je poudaril.