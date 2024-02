»Otroke bo k igranju bolj privabila B-liga«

Serijo intervjujev s predsedniki in drugimi predstavniki vodstvenih kadrov v slovenskih športnih društvih v Italiji začenjamo s Filipom Hledejem, predsednikom ŠZ Olympia, ki ima v omenjeni skupini najkrajši staž. Vodstveno mesto pri goriškem društvu je nastopil oktobra lani, le nekaj mesecev za tem, ko je obesil (odbojkarske) copate na klin.

Ko ste oktobra sprejeli predsedniško mesto, ste dejali, da je prvi cilj vašega mandata okrepiti mladinski odbojkarski sektor. V kateri fazi je ta želja?

Po imenovanju smo v odboru urejali predvsem birokratske zadeve, povezane z mojo umestitvijo in spremembami, ki jih zahteva nova športna zakonodaja, zato je ostala moja želja zaenkrat še v predalu. Je pa na dnevnem redu prihodnjih sej, ko bomo načrtovali sezono 2024/25. Želja celotnega odbora, ki ga sestavlja več bivših odbojkarjev, je, da bi odbojkarski sektor spet oživeli na raven, kot smo jo imeli pred desetimi leti (v naših intervjujih so predhodniki Hledeja povedali, da je bilo pri društvu leta 2008 in 2017 približno 100 odbojkarjev, op. a.). Z imenom Olympia letos nastopa samo ekipa U13 3 proti 3: četverica otrok nekdanjih igralcev in odbornikov sicer po dogovoru trenira pri Soči.

Olympia z izjemo otroških dejavnosti ne deluje avtonomno. Mislim na to, da na mladinski ravni sodeluje v projektu goriških društev, na članski pa s Slogo Tabor pri SloVolleyu. Je torej sodelovanje nujno?

Mislim, da je. Vedno sem bil pristaš sodelovanja. Zdaj nimamo več izbire. Vsak bi lahko gojil svoj vrtiček in imel svojo ekipo v C-ligi, ki pa višje ne bi mogla. Če bi bilo tako, ne bi imelo več smisla, da ustvarjamo trenerje, saj bi potrebovali le enega. Po mojem mnenju je zdaj edina rešitev ta, da vsa društva postavijo na razpolago vse igralce, s katerimi razpolagamo, trener pa sestavi najmočnejšo možno ekipo. Ostale igralce, ki ne pridejo v poštev za to ekipo, pa se porazdeli na najboljši način.

To je ideja SloVolleya, ki se tudi letos ni udejanjila. Lani ste poskusili, a ste bili pozni, letos ste vnovič poskusili in vam tudi ni uspelo. Na koncu ste de facto v projektu le vi in Sloga Tabor. Ali morda igralce ne mika ta projekt? Je prenaporno treniranje med Repnom in Gorico?

Ne vem, ne verjamem. Če so nekateri igralci lani raje izbrali Pradamano, ne razumem, zakaj letos niso pristopili k projektu SloVolley. Oziroma so bili že lani dobrodošli, ko smo imeli tudi jasen cilj – napredovanje v B-ligo. To me boli. Si igralec B-lige, ko si na igrišču zaslužiš to ligo. Prej si lahko samo dober igralec. In zato še ne razumem, zakaj nočejo pristopiti k SloVolleyu.

Tudi letošnji cilj je B-liga. V pričakovanju razpleta v C-ligi, pa lahko povem, da bi v prihodnji sezoni radi sestavili najmočnejšo možno ekipo z našimi igralci. Upam, da bo šlo v tretje.