Pallacanestro Trieste med najboljših 16 v ligi BCL

Košarkarji kluba Pallacanestro Trieste so dosegli izjemen uspeh. Na pravkar zaključeni tretji tekmi play-ina so v gosteh za točko ugnali madžarski Szolnoki (86:87) in se uvrstili v drugi del tekmovanja Fibine lige prvakov. Za uvrstitev v četrtfinale se bo potegovalo 16 ekip, ki bodo razdeljene v štiri skupine. Pallacanestro Trieste bo v skupini L igral proti španskima ekipama Tenerife in Gran Canaria (slednjo vodi slovenski trener Jaka Lakovič) ter češkim Nymburkom. Drugi del tekmovanja se bo začel 20. januarja, Tržačani bodo za uvod gostoval ravno pri Lakovičevi Gran Canarii.