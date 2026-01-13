VREME
Torek, 13 januar 2026
Košarka

Pallacanestro Trieste med najboljših 16 v ligi BCL

Na tretji tekmi play-ina Fibine lige prvakov so tržaški košarkarji tesno ugnali madžarski Szolnoki

Erik Piccini |
Budimpešta |
13. jan. 2026 | 20:13
    Pallacanestro Trieste med najboljših 16 v ligi BCL
    Jeff Brooks je tik pred sireno zadel zmagoviti koš (CHAMPIONSLEAGUE.BASKETBALL)
Košarkarji kluba Pallacanestro Trieste so dosegli izjemen uspeh. Na pravkar zaključeni tretji tekmi play-ina so v gosteh za točko ugnali madžarski Szolnoki (86:87) in se uvrstili v drugi del tekmovanja Fibine lige prvakov. Za uvrstitev v četrtfinale se bo potegovalo 16 ekip, ki bodo razdeljene v štiri skupine. Pallacanestro Trieste bo v skupini L igral proti španskima ekipama Tenerife in Gran Canaria (slednjo vodi slovenski trener Jaka Lakovič) ter češkim Nymburkom. Drugi del tekmovanja se bo začel 20. januarja, Tržačani bodo za uvod gostoval ravno pri Lakovičevi Gran Canarii.

