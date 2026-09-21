Pallacanestro Trieste še z eno okrepitvijo

Tržaške košarkarske navdušence bo nedvomno razveselila vest, da je Pallacanestro Trieste pred začetkom prvenstva A-1 lige podpisal pogodbo še z enim tujim igralcem. Dres tržaškega kluba bo oblekel 22-letni Američan Lajae Jones, visok 201 cm, težak 100 kilogramov, ki igra v vlogi krila. V zadnji seozni je v prvenstvu NCAA igral pri Floridi State Seminoles, zanj pa so se na izboru NBA 2026 zanimali Golden State Warriors. Gre za talentiranega igralca, ocenjujejo pri tržaškem klubu, odličnega branilca, ki prinaša izkušnje na visoki ravni. Odlikujejo ga fizična moč, eksplozivnost in vsestranskost, je med drugim ocenil generalni direktor Michael Arcieri.

V minuli sezoni je povrečno prispeval 12,7 točke na tekmo, dosegel šest skokov, podelil eno asistenco in dodal še eno blokado.