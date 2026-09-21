Spomnili se bodo enega od igralcev, ki so zaznamovali zgodovino SSG

Avgusta se je poslovil eden od igralcev, ki so zaznamovali zgodovino Slovenskega stalnega gledališča (SSG). Tržačan Adrijan Rustja je postal član ansambla leta 1960 in je ostal zvest temu gledališču do upokojitve v začetku novega tisočletja. V osemdesetih letih je prejel Borštnikovo listino, nagrado ZDUS za igro in Borštnikovo nagrado za ikonično vlogo Stanka Černigoja v uspešnici Afrika ali Na svoji zemlji Borisa Kobala. Leta 2005 je sledila nagrada ZDUS za življenjsko delo, leta 2003 pa se je zapisal v seznam prejemnikov nagrade tantadruj za življenjsko delo.

Zaslovel je s posebnim občutkom za komedijo, a tudi zaradi tankočutnega pristopa k resnim vsebinam, kot v predstavi Zadnje lune Furia Bordona. Bil je igralec, a tudi režiser, urednik gledaliških listov in zbornikov ter vodja gledaliških tečajev, dolga leta je sodeloval tudi kot rumorist, glasbeni opremljevalec, režiser, igralec, avtor tekstov in priredb radijskih iger na RAI - Radiu Trst. Od samega začetka svoje kariere se je ukvarjal tudi z ljubiteljskimi odri in bil mentor mnogim amaterskim dramskim skupinam, med katerimi ima posebno mesto Beneško gledališče, saj je bil med njegovimi ustanovitelji.

Slovensko stalno gledališče, RAI - slovenski program in Beneško gledališče bodo zato skupaj počastili spomin na dragocenega ustvarjalca v torek, 22. septembra, ob 18.30 v Veliki dvorani Kulturnega doma v Trstu. O njegovi karieri, življenju in kulturni dediščini bodo spregovorili Janko Petrovec, Nataša Sosič in Marina Cernetig.