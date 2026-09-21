Na Hrvaškem od torka nova večja podražitev dizelskega goriva

Na Hrvaškem se bodo v torek spet podražila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,74 evra ali cent več kot minuli teden. Še bolj se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za šest centov na 1,91 evra za liter, je na današnji dopisni seji odločila vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih sedem dni.

Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, bo od torka višja za kar deset centov in bo znašala 1,50 evra za liter.

Če ne bi bilo vladnih ukrepov in bi trgovci maloprodajne cene lahko oblikovali prosto, bi cena bencina na Hrvaškem po navedbah vlade v Zagrebu od torka znašala 1,95 evra, dizla 2,26 evra in modrega dizla 1,60 evra za liter.

Na hrvaških bencinskih servisih zunaj avtocest mora biti kupcem na voljo gorivo po regulirani ceni, vendar država ne določa, na koliko točilnih mestih ga morajo ponudniki zagotavljati. Posamezni servisi imajo zato lahko bistveno več ročk z dražjimi gorivi.