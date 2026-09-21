Table z ledinskimi imeni tudi v Borštu, Zabrežcu, na Jezeru in pri Hrvatih

Prihodnjo soboto bo Park Hribenca v Zabrežcu zopet praznično odet, saj bo tam potekala slovesnost ob odkritju tabel z ledinskimi imeni v naseljih Boršt, Zabrežec, Jezero in Hrvati, ki jo prireja Srenja Boršt v sodelovanju s SKD Slovenec, župnijo sv. Antona Puščavnika, fantovsko in dekliško Boršt – Zabrežec, Občino Dolina in s podporo Zadružne kraške banke Trst Gorica.

Prireditev bo obenem predstavljala sklepni del prve faze projekta Ledinska imena, ki zadeva promocijo vaške kulturne dediščine, za kar se je Srenja Boršta zavzela pred dvema letoma in je predvidela postavitev 40 tabel iz jekla korten z imeni raznih predelov omenjenih vasi. V drugi fazi je predvidena postavitev petih info točk, v tretji pa še dekorativni objekt oziroma izdelava posameznih kamnitih tabel z družinskimi hišnimi imeni.

Ledinska imena so del jezikovno – kulturnega izročila prostora, v katerem ljudje živijo in delajo ter izvirajo iz naravnih danosti ali človekove dejavnosti v prostoru, ljudem pa služijo za orientacijo v domačem delovnem okolju. Obenem so poimenovanja manjših delov nekega prostora, ki jih v vsakdanjem življenju uporabljajo ljudje za lažje sporazumevanje in orientacijo v prostoru. V glavnem so se ledinska imena ohranjala iz roda v rod z ustnim izročilom, saj so bila povezana z življenjem kmetov in so bila vedno živa v njihovi zavesti. Stara avtohtona imena okrajev, predmetov, predelov, ulic, trgov so se torej na podeželju ohranila iz davnih časov in pričajo o iznajdljivosti naših prednikov ter predstavljajo veliko bogastvo za lokalno skupnost, opozarjajo pri Srenji Boršt.

Slovesnost bo potekala v soboto, 26. septembra, od 17. ure v Parku Hribenca v Zabrežcu. Po pozdravih domačega predsednika Emila Petarosa in dolinskega župana Aleksandra Corettija bo na sporedu nekaj recitacij, slavnostni govor bo imel Vojko Slavec. Ob prisotnosti noš bo sledilo odkrije table in blagoslov. Za glasbeno kuliso bodo poskrbeli MePZ Slovenec – Slavec pod vodstvom Danijela Grbca, Pihalni orkester Ricmanje pod taktirko Aljoše Tavčarja in Mitja Tull na frajtonarci.