Paralimpijske zimske igre v Pekingu so se začele

S slavnostnim odprtjem so se v Pekingu pod močnim vtisom vojne v Ukrajini danes začele zimske paraolimpijske igre, največje tekmovanje športnikov invalidov. Največji aplavz na stadionu so si prislužili ravno ukrajinski paralimpijski atleti, ki so se predstavili v barvah ukrajinske zastave in za katere so se gledalci dvignili na noge.

Igre bodo trajale do 13. marca. Slovenijo zastopa alpski smučar Jernej Slivnik, Italijo pa 32 športnic in športnikov, ki bo nastopalo v štirih disciplinah, med njimi Martina Vozza, doma iz Beljana na Goriškem.

Slavnostno odprtje na osrednjem stadionu v Pekingu je postreglo s standardnim protokolom teh velikih športnih tekmovanj, prihodom vseh sodelujočih ekip, pa prisegami športnikov in sodnikov, na stadionu je zaplapolala paraolimpijska zastava, seveda pa so prižgali tudi paraolimpijski ogenj, potem ko je bakla v zadnjih dneh obiskala tudi vsa tri tekmovalna prizorišča iger.

Skupno je na igrah, potem ko so zaradi vojne v Ukrajini izključili Rusijo in Belorusijo, 564 športnikov, natanko toliko, kot jih je bilo na prejšnjih igrah v Južni Koreji, prihajajo pa iz 46 držav.

Igre je uradno odprl kitajski predsednik Xi Jinping, predsednik Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC) Andrew Parsons pa je v nagovoru poleg spodbude športnikom invalidom poudaril še mirovno sporočilo zaradi aktualnih dogodkov v Ukrajini.