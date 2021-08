Paraolimpijske igre za zaprtimi vrati

Zaradi poslabšanja razmer glede koronskih okužb bo Japonska predvidoma podaljšala izredne razmere v Tokiu in jih razširila na sedem drugih prefektur. Kot danes poročajo japonski mediji, želi vlada podaljšati izredne razmere do 12. septembra in s tem do konca paraolimpijskih iger. Tudi boji športnikov invalidov bodo potekali za zaprtimi vrati. Po pričakovanjih so se organizatorji paraolimpijskih iger v Tokiu danes na sestanku z Mednarodnim paraolimpijskim komitejem, tokijskimi oblastmi in centralno vlado odločili, da bodo športni boji potekali brez gledalcev. Zaradi nevarnosti širjenja koronskih okužb so tudi nedavno končane olimpijske igre minile za zaprtimi vrati.

Paraolimpijske igre, ki se bodo v Tokiu začele 24. avgusta, bodo lahko obiskali šolarji v okviru vladnega izobraževalnega programa.

Med paraolimpijskimi igrami, ki bodo potekale do 5. septembra, se bo za medalje borilo okoli 4400 športnikov iz približno 160 držav, med njimi bo tudi sedem slovenskih paraolimpijcev. Na njih bo nastopil tudi namiznoteniški igralec zgoniškega Krasa, 18-letni Matteo Parenzan. Pred sredinim odhodom v deželo odhajajočega sonca ga je danes v tržaški občinski palači sprejel župan Roberto Dipiazza. Zaželel mu je vso srečo za tekmovanjav in ga obdaril z medaljo Občine Trst.