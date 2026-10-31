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Športna sobota

Športna sobota tokrat v znamenju derbijev

Košarka: v Gorici Dinamo – Jadran, v Nabrežini Sokol – Breg; odbojka: v Repnu SloVolley – Soča

Spletno uredništvo |
FJK |
31. okt. 2026 | 11:07
    Športna sobota tokrat v znamenju derbijev
    Jadranov kapetan Matija Batich na zadnji tekmi v Žavljah proti Carreju (FOTODAMJ@N)
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NOGOMET

ELITNA LIGA

15.30 v Repnu: Kras Repen – Codroipo

15.30 v Štandrežu: Juventina – Muggia

PROMOCIJSKA LIGA

15.00 v Červinjanu: Cervignano Ruda – Sistiana Sesljan

2. AMATERSKA LIGA

15.00 v Romansu:Romans – Sovodnje

3. AMATERSKA LIGA

18.30 v Doberdobu: Mladost – Campanelle U21

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

19.30 v Gorici, PalaBigot: Dinamo Gorizia – Jadran Motomarine

C-LIGA

20.00 v Romjanu: Ronchi – Bor Radenska

DEŽELNA DIVIZIJA 2

19.30 v Nabrežini: SokolBunker – Breg SV Impianti

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

18.30 pri Briščikih: Zalet ZKB – Olympia TS

MOŠKA C-LIGA

20.30 v Repnu: SloVolley ZKB – Soča ZKBLokanda Devetak

1. ŽENSKA DIVIZIJA

20.00 v Štandrežu: Mavrica Mucci – Triestina Volley

18.00 v Tržiču: Fincantieri – Zalet Sloga

2. ŽENSKA DIVIZIJA

16.00 v Repnu: Zalet Sloga – Le Volpi

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