Športna sobota tokrat v znamenju derbijev

NOGOMET
ELITNA LIGA
15.30 v Repnu: Kras Repen – Codroipo
15.30 v Štandrežu: Juventina – Muggia
PROMOCIJSKA LIGA
15.00 v Červinjanu: Cervignano Ruda – Sistiana Sesljan
2. AMATERSKA LIGA
15.00 v Romansu:Romans – Sovodnje
3. AMATERSKA LIGA
18.30 v Doberdobu: Mladost – Campanelle U21
KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
19.30 v Gorici, PalaBigot: Dinamo Gorizia – Jadran Motomarine
C-LIGA
20.00 v Romjanu: Ronchi – Bor Radenska
DEŽELNA DIVIZIJA 2
19.30 v Nabrežini: SokolBunker – Breg SV Impianti
ODBOJKA
ŽENSKA C-LIGA
18.30 pri Briščikih: Zalet ZKB – Olympia TS
MOŠKA C-LIGA
20.30 v Repnu: SloVolley ZKB – Soča ZKBLokanda Devetak
1. ŽENSKA DIVIZIJA
20.00 v Štandrežu: Mavrica Mucci – Triestina Volley
18.00 v Tržiču: Fincantieri – Zalet Sloga
2. ŽENSKA DIVIZIJA
16.00 v Repnu: Zalet Sloga – Le Volpi