Peti športni avtobus krasita podobi Caterine Sinigoi in Jane Germani

Športniki, a ne samo, se bodo lahko odslej na tekme, daljša gostovanja in drugod peljali z novim športnim avtobusom, ki ga je včeraj Združenje slovenskih športnih društev v Italiji predstavilo z ostalimi partnerji projekta.

To je že peti športni avtobus, ki je ravno tako last avtobusnega postojnskega podjetja Edo Tours, pri katerem je ZSŠDI pred 11 leti, ko je predstavil prvi avtobus, našel partnerja. Avtobus krasita podobi novih ambasadork slovenskega športa v Italiji, in sicer alpske smučarke in slovenske reprezentantke Caterine Sinigoi ter jadralke in italijanske reprezentantke Jane Germani. Na eni strani je upodobljena Caterina, ob njej pa turkizno modra barva, ki spominja na evropsko prestolnico kulture, in kraji v bližini hribov, kjer živijo Slovenci v Italiji, na drugi strani je Jana, ob njej pa morje in Trst. Ob njiju so trijezični napisi, ki razlagajo, da gre za ambasadorki slovenskega športa v Italiji in s katero panogo se ukvarjata.

Za grafično podobo avtobusa je poskrbel Martin Maver, je pojasnil voditelj predstavitve Evgen Ban, ki je poudaril, da ta projekt poleg ZSŠDI in podjetja Edo Tours vodi tudi začasno ciljno združenje Projekt in logotip Slovencev v Italiji, pokrovitelji avtobusa pa so še podjetja MiniMax, Aria Sport, Dvigala Barich in tudi Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin je priznal, da je ob predstavitvi čustveno vznemirjen, in poudaril, da je že peti avtobus dokaz, da gre za uspešen projekt. »Do te zamisli sem prišel slučajno na počitnicah, ko sem na športnem časopisu videl ekipo Barcelone pred krasnim avtobusom. Zakaj si ne bi tudi mi, mali zamejci izmislili nekaj takega?« se je takrat spraševal in naletel na Uroša Žagarja in na zdaj že pokojnega njegovega očeta Eda, s katerima so se domenili za ta projekt.

»Ta avtobus je že enajst let v celi Evropi ambasador slovenstva in slovenskega športa, saj vzbudi zanimanje povsod, kjer se pojavi,« je še dodal. Uroš Žagar iz podjetja Edo Tours pa je priznal, da so veseli in počaščeni, da so del te zgodbe. S športnimi avtobusi so doslej opravili 2,5 milijona kilometrov po vsej Evropi, je še dejal in pojasnil, da ima novi avtobus 55 sedežev in je najbolj ekološki, kar jih je na tržišču, čakali pa so ga dve leti, ker je to danes dobavni rok za avtobuse.